La Suisse est de retour en Coupe du monde et ce sera un problème

La Suisse l’a encore fait, s’emparant de la gloire de la bouche de nations supposées plus grandes du football. Une fois de plus, l’une des superpuissances du sport s’est réveillée un matin, prête à prendre son petit-déjeuner avec le destin, pour redescendre et constater que la Suisse s’est déjà moquée de son repas. Lors de l’Euro 2020 de cet été, la France semblait se diriger vers la prochaine étape du tournoi, s’envolant vers la gloire grâce à une série de performances sublimes de Paul Pogba. C’était jusqu’à ce que la Suisse leur ravisse leurs aspirations avec un but de dernière minute pour forcer la prolongation en huitièmes de finale avant de les renvoyer chez elles en remportant les tirs au but. Plus récemment, l’Italie a souffert aux mains de la Suisse. Les nouveaux champions d’Europe cherchaient à se qualifier pour la Coupe du monde 2022, mais la Suisse les a tenus à un match nul 1-1 puis a battu la Bulgarie 4-0, ce qui signifie que la Suisse a revendiqué la première place du groupe et que l’Italie doit désormais atteindre le Qatar via les éliminatoires.

L’Italie n’aurait peut-être pas dû être surprise : la Suisse a récemment tenu les favoris pour compte. Peu de temps après que le Portugal est devenu champion d’Europe en 2016, la Suisse l’a battu 2-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, l’Argentine a dépassé la Suisse grâce à un but dans les profondeurs de la prolongation, inscrit par Ángel Di Maria et assuré par une passe des plus rares de Leo Messi. Et surtout, lors du premier match de la Coupe du monde 2010, la Suisse a battu l’Espagne, future championne, par un but à zéro.

Comment font les Suisses ? Eh bien, d’une part, ils ont grandement bénéficié de l’immigration. Lors de la dernière Coupe du monde, en Russie, huit des 23 membres de l’équipe étaient nés hors de Suisse, plus que toute autre équipe participant au tournoi. La rapidité de ce changement a été notable. Comme Travis Waldron l’a observé dans le Huffington Post, « Lorsque la Suisse s’est qualifiée pour la Coupe du monde en 1994, tous les joueurs de sa liste étaient nés dans le pays. Lors de la qualification suivante de la Suisse, en 2006, environ la moitié de l’équipe était composée d’immigrés de la première ou de la deuxième génération. De plus, ils ont également eu certains des meilleurs entraîneurs de leur époque, dont Ottmar Hitzfeld, qui a remporté le titre de la Ligue des champions deux fois en cinq saisons avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, et Roy Hodgson dans son faste. Cela les a souvent rendus sages pour éviter la défaite, même ennuyeuse, et ils ont été conjointement responsables de l’un des matchs les plus abrutissants de l’histoire du football international : un match nul 0-0 contre l’Ukraine lors de la Coupe du monde 2006, où l’Ukraine a avancé 3- 0 aux tirs au but, un combat d’une telle torpeur qu’il menaçait de s’éterniser. Pourtant, il semble qu’il se passe autre chose avec la Suisse, et cela se retrouve dans les performances de leur gardien Yann Sommer.

Sommer, qui a 32 ans et joue en Bundesliga pour le Borussia Mönchengladbach (ou, comme on les surnomme, Gladbach), n’est pas le capitaine de l’équipe nationale suisse. Il est sans doute quelque chose de plus important que cela : il est son âme. Sommer a une qualité frappante, qu’il partage avec son équipe, à savoir que plus il est attaqué de manière experte, plus il a de chances de l’emporter. Contre la France et l’Espagne à l’Euro 2020, Sommer était au moins superbe et au mieux d’un autre monde. À maintes reprises, il s’est jeté dans tous les coins de son objectif, se déplaçant avec le même mépris pour la sécurité personnelle qu’un cascadeur hollywoodien. Lorsque ses adversaires semblent imbattables, Sommer devient presque infaillible, un peu comme un métal qui se renforce avec l’ajout féroce de chaleur. En revanche, Sommer est plus susceptible de concéder des buts lorsque les tentatives contre lui sont de qualité inférieure ou lorsqu’il commet une erreur non forcée, comme, disons, son erreur flagrante contre le Bayern Munich en juin 2020, lorsque sous une pression minimale, il a réduit un dégagement dans le chemin de l’attaquant du Bayern Joshua Zirkzee, qui a dûment passé le ballon dans un filet vide.

En effet, il est normal qu’au cours des deux dernières années environ de la forme impressionnante de la Suisse, plusieurs de leurs joueurs soient des joueurs actuels ou anciens du Borussia Mönchengladbach: Sommer dans le but, Nico Elvedi en défense, Denis Zakaria et Granit Xhaka d’Arsenal au milieu de terrain, et Breel Embolo en attaque. C’est parce que, dans un sens, la Suisse est le Gladbach du football international : une équipe intelligente et techniquement compétente qui ne remportera probablement pas les plus gros trophées mais à travers laquelle le chemin difficile vers la victoire passe souvent. Comme Gladbach aussi, ils ont quelque chose d’insouciant, en ce sens qu’ils ne sont pas submergés par les attentes, et ils ont aussi un héros populaire – Embolo ou, disons, Xherdan Shaqiri – qui fournira un objectif crucial de temps en temps.

Voilà donc la Suisse : largement méconnue, souvent sous-estimée, mais représentant une menace inconfortable et parfois mortelle. On ne sait pas comment ils vont faire à la Coupe du monde de l’année prochaine; Pourtant, ce qui est clair, compte tenu de leurs récents exploits, c’est que quoi qu’ils fassent, ils seront surveillés d’un œil très prudent.