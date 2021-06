La Suisse est déjà capable de maîtriser le Rouge

in

29/06/2021 à 20:21 CEST

Si l’on passe en revue les 22 précédents affrontements entre les deux équipes, la Suisse apparaît a priori comme un rival abordable pour l’équipe dirigée par Luis Enrique Martínez en quarts de finale du Championnat d’Europe, mais les derniers précédents nous invitent à la prudence et à prendre très au sérieux pour l’équipe nationale suisse. La Roja n’a gagné que dans un de ses quatre derniers duels avec ‘Nati’, dont trois en compétition officielle. Lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, l’Espagne s’est imposée au Bernabéu et a fait match nul à St. Jakob-Park, et lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la Suisse a remporté la seule victoire de son histoire.

L’histoire joue clairement en faveur de l’équipe espagnole, dont le bilan général avec l’équipe suisse depuis leur première rencontre en 1925 est de seize victoires, cinq nuls et une seule défaite. Et si l’on ne compte que les matches officiels de la compétition, l’Espagne a obtenu quatre victoires, dont une pour la Suisse, tandis que les deux matches restants se sont soldés par un match nul.

Force est de constater que l’équilibre entre les deux équipes s’est égalisé ces dernières années. En effet, puisque Vladimir Petkovic est le sélectionneur suisse, l’Espagne a une victoire et deux nuls. Et si l’on revient sur les quatre derniers affrontements entre les deux équipes, l’égalité est totale, puisque La Suisse a remporté la seule victoire de son histoire contre l’équipe espagnole dans le match qui les a affrontés lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2010. Les Helvètes ont gagné 0-1, bien que l’Espagne ait surmonté ce revers et a fini par remporter la Coupe du monde.

En échange, Luis Enrique garde un bon souvenir de sa seule confrontation avec l’équipe suisse en tant que joueur. L’Asturien a réalisé l’un des trois buts qui ont qualifié l’Espagne pour les quarts de finale de la Coupe du monde 1994.