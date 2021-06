La Suisse étourdit la France aux tirs au but après un match nul 3-3 épique lors de l’Euro 2020 en huitièmes de finale

La France a été battue aux tirs au but par la Suisse (Photo: .)

La Suisse a provoqué un bouleversement gigantesque lors des 16 derniers de l’Euro 2020 lundi soir en remportant une victoire 5-4 aux tirs au but après un match nul 3-3 épique.

Yann Sommer a réalisé un superbe arrêt de Kylian Mbappe sur le coup de pied décisif après que Mario Gavranovic, Fabian Schar, Manuel Akanji, Ruben Vargas et Admir Mehmedi aient tous marqué pour les Suisses.

Paul Pogba, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Presnal Kempembe avaient tous marqué à 12 mètres avant que la superstar du Paris Saint-Germain ne voit son effort récompensé.

Les Suisses affronteront désormais l’Espagne en quarts de finale à Saint-Pétersbourg vendredi.

La Suisse a ouvert le score dès le début du temps réglementaire, Haris Seferovic rentrant chez lui 15 minutes plus tard, une avance qu’ils détenaient toujours confortablement à la mi-temps.

C’était une très mauvaise performance en première mi-temps de la France mais ils étaient bien, bien meilleurs après la pause et après que Ricardo Rodriguez ait vu son penalty sauvé par Hugo Lloris 15 minutes après le début de la seconde mi-temps, les favoris ont renversé la vapeur.

Un doublé rapide de Karim Benzema mais la France en tête avant que Paul Pogba ne s’enroule dans un sublime troisième.

Cela semblait être le cas, avant que Seferovic ne se dirige dans une seconde pour lui et son équipe avec neuf minutes à jouer, puis Mario Gavranovic a tiré une frappe impressionnante du bord de la surface alors que le temps passait à 90.

La France a été épouvantable en première mi-temps, se retrouvant 1-0 à la pause grâce à une tête de Haris Seferovic 15 minutes plus tard.

Didier Deschamps passant à un système inconnu de trois défenseurs centraux ne semblait pas convenir à son équipe, alors qu’ils jouaient également avec peu d’énergie ou d’intention, permettant au Suisse de prendre une avance improbable.

Cependant, l’équipe qui a disputé la seconde mi-temps semblait être complètement différente car elle avait parfois l’air absolument superbe.

Kingsley Coman a remplacé Clement Lenglet à la pause, ce qui a semblé aider, mais pas autant que les Suisses eux-mêmes ont aidé leurs adversaires.

Les outsiders ont reçu un penalty grâce à VAR à la 55e minute et Ricardo Rodriguez est intervenu, a tenté de le placer dans le coin mais Hugo Lloris est descendu à sa droite pour faire un bel arrêt et maintenir le match à 1-0.



Hugo Lloris a sauvé le penalty de Ricardo Rodriguez (Photo: .)

Quatre minutes plus tard, la France était en tête.

Karim Benzema a marqué les deux, contrôlant magistralement une passe en profondeur de Kylian Mbappe pour le premier, avant de terminer sereinement.

Son deuxième était une tête au deuxième poteau alors que le tir de Griezmann n’était que partiellement sauvé par Yann Sommer, permettant à Benzema de hocher la tête.

Les Français ronronnaient à ce moment-là et les Suisses avaient l’air choqués, d’autant plus lorsque Paul Pogba a produit un moment d’une qualité sublime sur 75 minutes.

La star de Manchester United s’est emparée du ballon à plus de 20 mètres, s’est fait de l’espace, puis a bouclé une finition suprême dans le coin supérieur.

Peu de gens auraient donné une grande chance à la Suisse à ce stade, mais ils étaient loin d’être prêts à abandonner leur tournoi et Seferovic a marqué son deuxième six minutes plus tard pour raviver leurs espoirs.

L’attaquant de Benfica a de nouveau mis la tête sur un beau centre, passant devant Lloris et célébrant avec le regard d’un homme qui savait qu’un troisième pourrait venir.

Ce n’est pas lui qui l’a obtenu, mais un troisième est venu pour le Suisse par l’intermédiaire du remplaçant Mario Gavranovic qui a sauté par Presnal Kimpembe au bord de la surface, puis a tiré dans le coin inférieur et a nivelé le jeu à 3-3.

Il était encore temps pour Coman de frapper la barre dans les arrêts de jeu, mais son échec de courte durée signifiait que le match se rapprochait de la prolongation.

Il y avait une prudence compréhensible dans les prolongations, aucune des deux équipes ne risquant trop tout pour la victoire, même si la France semblait la plus probable.

Kylian Mbappe a eu la meilleure opportunité mais l’a gonflée alors qu’il poursuivait sa recherche de son premier but du tournoi, et tandis que Pogba priait de manière impressionnante le ballon autour du terrain, il ne pouvait pas créer une autre chance claire pour un coéquipier et le match s’est déroulé à pénalités.

