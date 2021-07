La Suisse, une Macédonienne de nationalités et un bloc très dur

07/02/2021

L’Espagne les verra ce vendredi en quarts de finale du Championnat d’Europe face à un dur à cuire. Un bloc compact et ordonné qui, sans étoiles, est capable de fonctionner comme une horloge. Normal, dans le cas du pays roi dans ce type de gadget. La Suisse, commandée depuis le banc par Vladimir Petkovic, est l’une des grandes sensations du tournoi. Il a réussi le plus gros coup de tous en affrontant le grand favori et une constellation de stars comme la France. L’équipe nationale suisse a montré qu’elle est capable de tout et qu’elle fonde sa force dans le groupe, en ne présentant quasiment aucune fissure et dans sa capacité à se relever après les coups (il ne faut pas oublier que les Gaulois ont gagné 3-1 en 80′ ).

Mais Si les Helvètes se distinguent par quelque chose, c’est parce qu’ils combinent un véritable curieux pot-pourri de nationalités et d’origines. Au-delà de la nationalité suisse (et la grande majorité étant née dans le pays), il y a presque toute la carte du monde représentée sur la liste suisse. Nous allons passer en revue un peu les origines infinies qui font de l’équipe suisse un grand macédonien de couleurs, de factions et de races. Aussi des religions, bien sûr.

UN PISCINE DE PAROLES ET DE RACINES

Il y a trois footballeurs d’origine congolaise (Mbabu, Lotomba et Zakaria), d’origine nigériane (Akanji), trois d’origine camerounaise (Sow et Mvogo, nés à Yaoundé, et Mbolo à Zurich), d’origine turque (Cömert), une nationalité qui avait aussi une paire de frères légendaires en Suisse comme les Yakin, Hakan et Murat. De plus, il y a deux joueurs d’origine espagnole, Loris Benito, dont le père est galicien, et Ricardo Rodríguez, qui, oui, a la nationalité chilienne. Il y a des Kosovars (Shaqiri), bosniaques (Seferovic), Macédoniens (Mehmedi), Portugais (Edimilson Fernandes) et les Croates (Gavranovic).

Au-delà de l’allemand, langue la plus répandue d’un pays qui, ne l’oublions pas, a aussi le français, l’italien et le romanche comme langues officielles, il existe un pot-pourri de discours et de racines dans la garde-robe qui donne à cette sélection un caractère particulier. Encore une fois sans aucune pression, ils chercheront à continuer à marquer l’histoire et à se qualifier pour la première fois pour une demi-finale européenne (ils ont déjà franchi un cap en atteignant les quarts de finale).