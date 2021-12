La Suisse veut lancer une capsule qui aide les gens à se suicider

13/12/2021 à 10:44 CET

L’entreprise à l’origine d’une capsule imprimée en 3D qui peut aider au suicide assisté a déclaré qu’il était convaincu qu’il pourrait être utilisé en Suisse l’année prochaine. Sarco a mandaté un expert juridique suisse, qui a constaté que la machine n’enfreignait aucune loi du pays. Mais d’autres avocats ont remis en question ses conclusions.

L’organisation d’aide au suicide Dignitas a déclaré qu’il est peu probable qu’elle soit « beaucoup acceptée ». Le suicide assisté, qui consiste à donner à une personne les moyens de mettre fin à ses jours, est légal en Suisse. Environ 1 300 personnes y sont mortes de cette façon en 2020.

Le suicide assisté et l’euthanasie, dans lesquels un médecin tue quelqu’un qui veut mourir, sont illégaux au Royaume-Uni. La méthode actuelle utilisée en Suisse consiste à fournir à la personne une série de fluides qui, s’il est ingéré, mettra fin à sa vie. En revanche, la capsule, qui peut être placée n’importe où, est inondée d’azote, réduisant rapidement les niveaux d’oxygène. Le processus entraînerait la perte de conscience de la personne à l’intérieur et la mort en 10 minutes environ. Le pod suicide est activé de l’intérieur et dispose également d’un bouton d’urgence pour sortir.