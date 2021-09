La suite autobiographique surprise d’Elton John

Ce n’était pas Elton Johnl’idée de créer une « suite » à Captain Fantastic et le cowboy de la saleté brune, l’album de 1975 qui a battu les charts, inspiré de ses débuts avec son partenaire compositeur Bernie Taupin. Ce n’était pas non plus celui de Bernie. Mais quand ils ont décidé de faire un disque basé sur leurs aventures mondiales qui ont suivi, ce qui est sorti était l’un de leurs meilleurs morceaux depuis cet album, The Captain And The Kid, sorti le 18 septembre 2006.

“Ce n’est pas quelque chose que j’aurais pensé faire”

Le 28e album d’Elton, The Captain And The Kid a été enregistré dans l’une de ses maisons d’adoption, Atlanta, au printemps de cette année-là, avec les fidèles compagnons de studio et de scène Davey Johnstone et Nigel Olsson dans le giron, comme d’habitude. Guy Babylon, aux claviers, et Bob Birch, à la basse, ont fait des apparitions de retour après avoir joué sur le prédécesseur de l’album, Peachtree Road en 2004.

Cinquante-neuf au moment de la sortie de l’album, John l’a coproduit lui-même avec Matt Still, basé à Atlanta, qui avait conçu et mixé l’ensemble précédent. Il était l’un des deux seuls autres noms à apparaître dans l’équipe soudée qui a créé The Captain And The Kid, avec le percussionniste John Mahon. (C’est si vous ne comptez pas le chien d’Elton Arthur, qui a fait une brève apparition en aboyant à la fin de “Just Like Noah’s Ark”).

Comme toujours, le nouvel album n’était qu’un des nombreux projets dans l’assiette d’Elton cette année-là. Lui et Bernie ont écrit ce que le pianiste superstar a décrit comme leurs chansons les plus complexes de tous les temps, pour la comédie musicale Lestat, qui a débuté au Palace Theatre de Broadway en avril 2006. Basé sur les livres The Vampire Chronicles d’Anne Rice, Lestat a constitué la troisième fois de John à Broadway en tant que un compositeur, après Le Roi Lion et Aida (Billy Elliot: The Musical serait transféré à Broadway en 2008).

Quelques semaines plus tard, fin mai, il y avait l’ouverture d’une nouvelle tournée britannique et irlandaise à The Point à Dublin. Le programme était mêlé à d’autres spectacles européens et comprenait des concerts sur des terrains de cricket anglais, dans des endroits tels que Canterbury, Worcester, Taunton et Hove. Dans une caractéristique récurrente des itinéraires d’un fervent fan de football, la tournée avait également des liens avec ce sport, avec un concert à Londres le 4 juin au stade Charlton Athletic.

Ensuite, il y a eu sa défense toujours enthousiaste de nouveaux actes, notamment l’auteur-compositeur-interprète anglais James Blunt. Il avait été signé chez Twenty First Artists, copropriété de John avant qu’il ne soit vendu en 2005 au Sanctuary Group. À ce jour, Blunt était devenu l’un des artistes les plus vendus au monde.

‘Raconter des histoires accessibles aux gens’

Mais en ce qui concerne le concept d’une suite autobiographique à Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy – célèbre, le premier album à avoir fait ses débuts sur le Billboard au n ° 1 – Taupin était heureux de donner le crédit là où il était dû. Dans une interview avec cet écrivain au ranch du parolier en Californie, il a révélé : « Ce n’est pas quelque chose que j’aurais pensé faire. Je n’avais même jamais abordé l’idée de faire une suite. Ce crédit doit aller au manager d’Elton [of the time], Merck Mercuriadis, c’est lui qui a eu l’idée.

« Ma première réponse n’a pas été très enthousiaste, car vous avez affaire à un [huge] l’arc du temps, vous ne pouvez donc pas obtenir énormément de détails. La deuxième chose qui m’est venue à l’esprit était que nous vivons à une époque beaucoup plus cynique maintenant, et comment les gens vont-ils le voir ?

« Je me suis dit que si vous voulez raconter des histoires, racontez des histoires accessibles aux gens. Il doit s’agir d’amour, de vie, de mort, d’excès, et ce sont des choses auxquelles tout le monde est ouvert, qu’ils soient politiciens ou plombiers.

Une fois engagé dans l’idée, il incombait à Taupin de créer le récit, et il savait que cela devait commencer par la première traversée transatlantique capitale du couple, qui a conduit à Les célèbres débuts américains d’Elton au Troubadour. “Évidemment, le coup d’envoi devait être notre arrivée à Los Angeles à l’automne 1970”, a déclaré Bernie. « La première chose qui m’a enthousiasmé, c’est que j’ai trouvé cette phrase : « Nous avons entendu Richard Nixon dire : « Bienvenue aux États-Unis ». »

« J’ai pensé, c’est bien, parce que cela donne aux gens un sens de l’histoire, une période de temps. À partir de ce moment-là, j’ai juste pris pour nous les problèmes qui étaient plus grands que nature, des chansons qui traitaient des personnes que nous avons perdues et continuons de perdre, nos relations personnelles et les pressions. »

“Son défi est toujours d’arrêt”

Elton a vu l’album comme « complétant le cycle », pour utiliser sa phrase dans le livret de l’album. L’emballage original contenait également un DVD présentant une interview avec lui et Taupin et un commentaire piste par piste, ainsi qu’un deuxième livret de “Scraps” contenant de nombreuses photos inédites de l’ensemble de leur création.

The Captain And The Kid a atteint la 6e place au Royaume-Uni et la 18e aux États-Unis, et les critiques et les fans ont été ravis de l’album. Billboard a écrit: “Grâce à une production organique axée sur le piano, une narration stellaire et le dévouement de Sir à son art vocal, c’est un triomphe.”

Paul Flynn dans The Observer a également été séduit par la franchise et l’authenticité de l’album. « Bernie Taupin et Elton ont une télépathie rare », a-t-il écrit, « et si Captain Fantastic a géré leur échec à faire face à l’échec, la nouvelle consiste à lutter avec le succès :« Vous ne pouviez pas me dire que j’avais tort/Vous pouviez “Ne me dis rien”, chante Elton sur “I Must Have Lost It On The Wind”. Son défi est toujours aussi saisissant.

Alors que The Captain And The Kid atteignait sa conclusion avec la chanson titre, une parole particulière capturait l’essence d’une relation unique. Comme Bernie l’a écrit, et comme Elton l’a chanté : “Mais nous sommes restés là pour la bataille, attendant un plan pour vous transformer en The Brown Dirt Cowboy et moi en Rocket Man.”

