La suite de 300 de Zack Snyder était une histoire d’amour gay mettant en vedette Alexander le Grand, mais WB n’en voulait pas

Après avoir regardé Justice League de Zack Snyder, la maîtrise d’une histoire aussi épique entre les mains du scénariste / réalisateur aurait pu être exactement ce que le genre de film historique appelait. Mais Blood and Ashes, peu importe à quel point cela sonne épique, ne correspond pas aux attentes d’une suite de 300, et finalement Warner Bros. a fini par transmettre le projet. Pourtant, tout comme cela a été le cas avec Army of the Dead, il y a toujours une chance extérieure que Netflix ou un autre streamer un jour puisse inverser ce discours (peut-être peut-être / pourrait) et faire avancer ce projet. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir comment le dernier de Zack Snyder fait sa sortie en salles actuelle, ainsi que ses débuts en streaming, qui devraient avoir lieu ce vendredi.