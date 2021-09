La suite de Blossom Tales sera publiée par Playtonic l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Playtonic – les gens derrière Yooka-Laylee – vient d’annoncer leur branche d’édition, Playtonic Friends, et maintenant ils annoncent leur prochain titre : Blossom Tales 2 : Le Prince Minotaure, une suite du jeu d’aventure original inspiré de Zelda par Castle Pixel.

” Think A Link to the Past rencontre princesse mariée” est le pitch de Blossom Tales 2, les développeurs se concentrant sur ” marier un gameplay amusant avec une narration mémorable “. découvrez le jeu et ses inspirations :

Blossom Tales 2 est prévu pour une sortie en 2022 sur Switch et PC.

Avez-vous joué aux Blossom Tales originaux ? L’annonce d’une suite vous passionne-t-elle ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!