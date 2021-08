La suite de Downton Abbey a déjà un nom et une date de sortie

Une nouvelle ère commence. Toute la distribution de Downton est de retour pour #DowntonAbbey: A New Era, avec Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West. Voir le film uniquement en salles le 18 mars 2022. pic.twitter.com/7w42WOMTl0 – Downton Abbey (@DowntonAbbey) 26 août 2021

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le premier film s’est déroulé en 1927, presque immédiatement après la fin de la série, et racontait comment la famille Crowley a dû trouver comment obtenir plus d’aide lorsqu’elle a appris que le roi et la reine leur rendraient visite à la ferme et dans le village.

De quoi parlera la suite ?

Pendant la CinenaCon à Las Vegas, le teaser du film a été révélé et montre que le Crowley partira en voyage à l’étranger, ainsi que des scènes pleines de glamour, d’élégance, de fêtes et jusqu’à un mariage.