La suite de Hocus Pocus aura son casting original sur Disney + – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Sarah Jessica Parker a surpris ses millions de followers en confirmant qu’une deuxième partie du film populaire Hocus Pocus allait être réalisée sur la plateforme Disney Plus.

Selon une publication sur le compte Instagram du géant du cinéma d’animation, celui-ci avait annoncé la production du film et du titre Hocus Pocus 2, connu en Amérique latine sous le nom d’Abracadabra.

Le film original est sorti en 1993 et ​​a suivi les sœurs Sanderson dans la comédie d’horreur pour enfants, réalisée par Kenny Ortega et mettant en vedette Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Thora Birch, Vinessa Shaw et Omri Katz.

La participation à la suite des trois principales sorcières qui reprendront leurs rôles d’origine a été confirmée et le lancement par la plateforme Disney est prévu pour l’automne 2022.

Sur le compte officiel Instagram, l’actrice dont on se souvient pour son rôle dans la franchise Sex & the City pour la télévision et les films où elle a donné vie à l’énigmatique Carrie Bradshaw, revient désormais sur l’un de ses premiers rôles, a-t-elle elle-même confirmé.

“Oui. Je suis prête. Pour courrir. Amok, amok, amok, amok », a-t-il écrit sous le post qui a déjà accumulé plus de 340 000 likes de ses followers qui ont été surpris par la nouvelle.

Les sœurs Sanderson Winifred, Sarah et Mary, les redoutables sorcières de Salem, dans le Massachusetts, reviennent faire leur truc et semer la terreur chez les enfants, cela a été confirmé dans leurs comptes officiels par les autres protagonistes de l’un des films d’Halloween les plus populaires des années 90.

“Les gens ont parlé: je sens les enfants … encore une fois”, a écrit Najimy, l’un des plats préférés de son personnage.

Pour sa part, Midler, plusieurs fois récompensée, a déclaré: “Sœurs, plus de 300 ans se sont écoulés … Mais nous sommes de retour!”

