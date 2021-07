la suite de L’Exorciste sera comme le nouvel Halloween – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Nous sommes loin de célébrer le 50e anniversaire du plus grand classique de l’horreur de tous les temps. Et il semble qu’il n’atteindra pas le but sans sortir indemne d’une sorte de redémarrage ou de suite moderne. Pourtant, le producteur Jason Blum, le patron de Blumhouse, assure que la suite de L’exorciste qui cuisine subira le même sort que la récente suite d’Halloween et convaincra même les plus sceptiques.

La sécurité de ses propos (via) vient non seulement parce qu’elle est destinée à respecter l’esprit de l’original, mais parce que le réalisateur assigné au projet n’est autre que David Gordon Green, le même qui a ramené Halloween avec de bons résultats dans les yeux des critiques et des fans de la saga. Indépendamment du temps qui s’est passé et des autres suites du classique de 1973, ce projet vise à les rejeter et à devenir la suite immédiate de l’histoire de Regan Teresa McNeil.

«[Será] comme la suite d’Halloween de David [Gordon Green]”, a déclaré Blum dans une récente interview. « Je pense que cela surprendra agréablement tous les sceptiques. Nous avions beaucoup de sceptiques à propos d’Halloween et David les a retournés, et je pense que cela arrivera avec L’Exorciste.

Ces dernières années, la société de production de Blum a remporté des succès dans des films d’horreur et de suspense qui ont convaincu non seulement les fans du genre, mais aussi les critiques. L’un d’eux était la réinvention du classique The Invisible Man avec Elisabeth Moss et dont on a beaucoup parlé de faire une suite.

De son côté en 2018, Halloween est revenu dans les charts après de nombreuses séquelles douloureuses qui avaient fondamentalement bouleversé l’histoire, avec tout et la relation du meurtrier avec le personnage de Jamie Lee Curtis. De nombreux fans s’en sont plaints depuis des années. Cependant, entre Blum et Gordon, ils étaient chargés d’effacer un nouveau compte et de réaliser une histoire qui a finalement tellement plu aux fans qu’une suite est déjà en route.

La même formule est destinée à mettre en place la suite de L'Exorciste. Selon Bloom, le film a été pensé comme un film qui peut être dégusté et apprécié par les plus fervents fans du classique et aussi enchanter ceux qui ne s'en sont pas autant rapprochés. Cela semble peu probable, car c'est un film bien connu de presque tout le monde. Cependant, on peut espérer que ce ne sera pas le film fastidieux des possessions qui sort année après année en salles.

“Je veux faire un film pour les gens qui connaissent et aiment le premier L’Exorciste et qui sont furieux que nous fassions cela, mais qui ramperont d’une manière ou d’une autre jusqu’au cinéma pour le voir”, a expliqué Blum. «Je veux qu’ils en sortent heureux. Et je veux faire un film que les gens qui n’ont jamais entendu parler de L’Exorciste apprécient vraiment. Je pense que David l’a fait avec Halloween et je pense qu’il le fera aussi avec L’Exorciste.

Source : CinéPremier