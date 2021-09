La suite de ‘Matando Cabos’ arrivera exclusivement sur Amazon Prime Video – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Matando Cabos aura une deuxième partie qui sera diffusée via le service Amazon Prime. Ce nouvel opus arrivera pour les utilisateurs de streaming le 1er octobre.

L’histoire d’incompréhensions et de confusion menée par Jaque et El Mudo attend déjà sa suite. A cette occasion, El Mascarita (Joaquín Cosío) et El Caníbal (Silverio Palacios) seront les protagonistes de Matando Cabos 2, qui sera encore plus bourré d’action que le précédent, comme le montre l’avant-première.

Intitulée Matando Cabos : le masque du masque, cette nouvelle aventure montre comment Rubén, alias Mascarita, est devenu ce lutteur bien connu qui a laissé un héritage dans le catch.

Après la mort de son père et prédécesseur, El Máscara, Rubén devra renouer avec son garde du corps discret et sauvage ; Tony le cannibale. Sa mission sera de récupérer le masque de son père, qui a été volé alors qu’ils veillaient sur son corps.

Avec Cosío et Palacios, le casting est composé de Rocío Verdejo, Carlos Aragón, Florencia Ríos, Alejandro Guerrero, Aranda Sokol, Alejandro de la Rosa, Gustavo Sanchez Parra et Ana Claudia Talancón, cette dernière étant les seuls membres originaux du film de 2004 .à côté des protagonistes.

Le réalisateur Alejandro Lozano est revenu pour diriger le film comme il l’a fait il y a 17 ans, sa première a été l’une des plus attendues par le public national puisqu’on savait qu’il était en route. On s’attend à ce que Matando Cabos 2 puisse répondre aux attentes du précédent, qui était le deuxième film le plus rentable de cette année-là.