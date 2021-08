La suite de Punky Brewster de Peacock annulée après une saison

Punky Brewster n’est plus.

Le redémarrage de Peacock de la sitcom classique des années 1980 a été annulé après une seule saison, E! Nouvelles confirmées le vendredi 20 août. Enfant star d’origine Soleil lune frite avait repris son rôle principal pour la série de suites de courte durée.

“Punky Brewster était une série bien-aimée qui abordait des intrigues significatives avec tant de cœur”, a déclaré Lisa Katz, président, scénarisé, NBCUniversal Television and Streaming. “Ce fut une lumière vive pour tant de téléspectateurs et nous sommes éternellement reconnaissants à Universal Studio Group, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe et en particulier à Soleil Moon Frye pour avoir ravivé le Punky Power en chacun.”

La série a suivi un Punky adulte en tant que mère célibataire de trois enfants qui encadre un autre ancien de famille d’accueil. Cherie Johnson est revenu en tant que bestie de Punky, avec un nouveau venu Quinn Copeland co-vedette en tant que protection de Punky. Freddie Prinze Jr. joué l’ex-mari de Punky, avec Lauren Donzis, Olivier De Los Santos et Noé cottrell complétant la distribution d’ensemble.