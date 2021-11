La suite de Sex and the City a maintenant une date de sortie !

Sex and the City : la suite de la série a déjà une date de sortie | Instagram

Récemment, on s’est rendu compte que le très attendu suite de la série Sex and the City a déjà un première et ses fans l’attendent avec impatience, car de nombreuses années se sont écoulées depuis la fin de la série.

C’est vrai, la série de « Et juste comme ça« La suite de Sex And The City a apparemment déjà une date de sortie confirmée.

La vérité est que l’une des séries les plus épiques de l’histoire est Sex And The City, où nous avons vu un groupe d’amis vivre leurs aventures les plus intéressantes à New York.

Depuis plusieurs mois le reboot, ou suite de la série, dans lequel on admirerait le retour des protagonistes d’origine à leurs rôles, s’est confirmé et confirmé également.

C’est sans aucun doute un sentiment extrêmement important pour la célèbre actrice Sarah Jessica Parker, qui fait également partie du casting de la suite d’Hocus Pocus 20 ans plus tard.

Cette série a déjà une date confirmée, et nous admirerons de nouvelles aventures pour Carrie, Miranda et Charlotte à partir du 9 décembre prochain sur la plateforme de streaming HBO Max.

A noter que la série tant attendue arrivera avec 2 épisodes le 9 décembre et chacun des chapitres suivants sortira chaque semaine les jeudis suivants.

A travers son compte Instagram officiel, l’actrice et femme d’affaires Sarah Jessica Parker a partagé un aperçu de la série, où on l’observe, avec un âge plus avancé, mais toujours avec l’attitude qui la caractérise.

Et Just Like That suit Carrie, Miranda et Charlotte dans leur voyage de la réalité complexe de la vie et de l’amitié à 30 ans à la réalité encore plus complexe de la vie et de l’amitié à 50 ans « , lit-on dans le synopsis.

Il convient de mentionner que le producteur exécutif sera Michael Patrick King, cependant, il est important de préciser que cette fois, nous ne verrons pas Kim Cattall, qui a donné vie à Samatha dans des séries et des films.

On dit qu’il y a des choses qui ne changent pas, mais la vérité est que la vie vous surprend. Et au fil de votre histoire, la ville se réinvente. Et puis un nouveau chapitre commence », exprime le protagoniste dans l’avance.

C’est ainsi que la suite de Sex and The City montrera à quel point la vie et l’amitié peuvent être complexes à 50 ans.