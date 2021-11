La suite de Skyrim pourrait être une exclusivité Xbox, selon Phil Spencer

The Elder Scrolls 6 est peut-être dans des années, mais il ne viendra probablement pas du tout sur PS5. C’est du moins ce que semble suggérer Phil Spencer, directeur général de la division Xbox de Microsoft.

Au cours d’une interview avec GQ, Spencer a parlé de l’acquisition par Microsoft de Bethesda Games Studios et de la question de savoir si Elder Scrolls 6 suivra ou non l’exemple de Starfield en tant qu’exclusivité Xbox et PC.

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, comme je crois fondamentalement que toutes les plates-formes peuvent continuer à se développer », a déclaré Spencer via GQ. « Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls 6. Ce serait vrai quand je pense à l’une de nos franchises.

Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que Microsoft possède désormais Bethesda Games Studios, même si c’est une énorme déception pour les propriétaires de PlayStation. Je suppose que cela signifie que Elder Scrolls 6 ne fera pas non plus la liste la plus populaire de la PS5.

Joyeux anniversaire, @Xbox ! Voici 20 ans de plus et au-delà. #Xbox20🎉 pic.twitter.com/YoTYYHRNKo – Bethesda (@bethesda) 15 novembre 2021

Cependant, vous ne savez jamais ce qui pourrait changer. Elder Scrolls 6 est encore si loin d’une date de sortie que Spencer fait à peine allusion à ce qu’il faut en attendre.

« Je fais cet exercice étrange que j’aime », a déclaré Spencer via GQ. « Vous revenez en arrière et vous lisez une critique des premiers Elder Scrolls. Et puis vous lisez The Elder Scrolls 4: Oblivion’s, puis vous lisez The Elder Scrolls 5: Skyrim’s. Vous occultez certaines choses. Et ils lisent la même chose. « Vous êtes sorti et oh mon dieu, ça semble si réel. » Les gens changent. La technologie change. Mais le but ultime est toujours de faire en sorte que, lorsque vous démarrez le jeu, vous ayez l’impression d’avoir été transporté.

Peut-être qu’un jour nous aurons une vraie bande-annonce pour Elder Scrolls 6. Jusque-là, nous devrons nous contenter du fils de Todd Howard demandant plus de détails au moyen d’une carte de fête des pères.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 articles les plus étranges de la marchandise liée aux jeux vidéo