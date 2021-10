La suite du film Dune confirme sa sortie pour l’année 2023 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Legendary Entertainment a annoncé mardi que Dune de Denis Villaneuve, qui adapte la première moitié de l’épopée de science-fiction de Frank Herbert de 1965, aura une suite.

Une deuxième partie a été suspendue lors de la première du film, qui a été retardée d’un an par la pandémie et qui a finalement fait ses débuts à la fois en salles et sur le service de streaming HBO Max.

Le président de Warner Bros., Toby Emmerich, a déclaré que le studio sortira Dune: Part II en octobre 2023. Cette fois, la sortie devrait être exclusivement en salles. Au motif que Dune appartenait au grand écran, Villeneuve a passionnément protesté lorsque Warner Bros. s’est tourné vers des premières hybrides pour tous ses films de 2021 en raison de la pandémie.

Mais Villeneuve avait fait pression pour une suite de Dune, qui, selon lui, est de loin le meilleur film qu’il ait jamais réalisé. Le film met en vedette Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya. Certains acteurs, comme Zendaya, auraient potentiellement un rôle plus important dans la deuxième partie.

« Ce n’est que le début », a déclaré Villeneuve dans un communiqué.

Au cours du week-end, Dune a réussi à facturer 40,1 millions de dollars dans des salles aux États-Unis et au Canada. Le film de 155 minutes, réalisé avec un budget de 165 millions de dollars et présenté comme « Partie 1 », a pour l’instant rapporté 225 millions de dollars au box-office mondial.

Source : Cependant