La suite du film Sonic The Hedgehog présente Idris Elba comme un poing

Photo : Sega / Paramount Pictures / Kotaku / Emma McIntyre (.)

Après une tonne de spéculations sur l’inclusion de Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2, nous avons maintenant apparemment la confirmation que l’échidné rouge apparaîtra dans le prochain film ainsi que qui l’exprimera: Idris freakin ‘Elba.

Elba a taquiné son rôle dans la suite de Sonic en publiant une photo du gant à pointes emblématique de Knuckles sur Twitter avec une légende faisant référence au thème souvent évoqué du personnage Sonic Adventure. La nouvelle n’a pas encore été annoncée officiellement, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps.

Acteur vétéran, Elba est récemment apparu dans The Suicide Squad de DC Comics en tant que tireur d’élite badass Bloodsport, mais s’est fait un nom avec son rôle de baron de la drogue Stringer Bell dans la série à succès HBO The Wire. Il a également fourni sa voix à des projets d’animation Disney comme Zootopia et The Jungle Book.

Sonic the Hedgehog 2 est, comme son nom l’indique, une suite au premier film, sorti en 2020. Il suit les aventures continues de la mascotte du jeu vidéo Sega, Sonic the Hedgehog, exprimée par le comédien Ben Schwartz, alors qu’il s’acclimate au réel. monde et combat le Dr Robotnik, joué par Jim Carrey. James Marsden est là aussi, je suppose, mais allez.

Les débuts de Knuckles au grand écran ont déjà été divulgués via le synopsis officiel des droits d’auteur de Sonic the Hedgehog 2, qui se lit comme suit:

Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Mais à peine sont-ils partis que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

G/O Media peut toucher une commission

Sonic the Hedgehog 2 devrait actuellement sortir en salles le 20 avril 2022.