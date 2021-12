La suite du sport sur disque Windjammers 2 sera lancée en janvier

Dotemu, le développeur et éditeur de revivals 2D bien-aimés de franchises rétro telles que Streets of Rage et Wonder Boy, a annoncé la date de sortie de son dernier projet de revival, la suite du sport de plage Coupe-vent 2, pour le 20 janvier, apportant un peu de plaisir estival pour nous aider à traverser le froid hivernal.

Suivant les traces de Windjammers, le jeu culte classique Data East pour Neo Geo, Windjammers 2 présente une vision unique des sports de jeux vidéo sur disque, avec une distribution de dix personnages variés à jouer, dix terrains différents pour le combattre et une multitude de nouveaux mécanismes accompagnant un système de jeu déjà complet.

La bande-annonce de la date de sortie se penche sur les styles de bande dessinée et présente l’action de disque à grande vitesse pour laquelle l’original était connu tout en montrant les différents modes comme le mode Arcade, l’attaque de disque et la distance de hot-dog.

Fait intéressant, le développeur et éditeur Dotemu a récemment été repris par Focus Entertainment (anciennement Focus Home Interactive) en août, et bien qu’il soit peu probable que cela ait beaucoup affecté le développement de Windjammers 2, cela représente toujours un grand changement pour l’entreprise. Dans tous les cas, le jeu a connu une bêta ouverte réussie en août dernier, il sera donc excitant de voir enfin le produit fini. De son côté, Dotemu est en larmes avec ses autres reprises, car Streets of Rage 4 est excellent.

Windjammers 2 sera disponible le 20 janvier sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, et sera rétrocompatible avec la PS5 et la Xbox Series X/S. Les versions physiques seront disponibles à une date ultérieure non annoncée.