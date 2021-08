La suite rétro de Platinum ‘Sol Cresta’ obtient une nouvelle bande-annonce (et Yuzo Koshiro)

Nous avons entendu parler de Sol Cresta – une suite de shoot-’em-ups d’arcade Crête de la lune et Terra Cresta – vers le poisson d’avril cette année, et, honnêtement, nous ne savions pas si Platinum Games tirait notre jambe (en partie parce que c’était la blague de leur poisson d’avril pour 2020). Mais maintenant, quelques mois plus tard, ils ont sorti une bande-annonce (très réelle), qui nomme Hideki Kamiya comme scénariste, et Yuzo Koshiro (Kid Icarus: Uprising, Smash Bros., Etrian Odyssey) pour la musique du jeu.

Platinum Games a publié une nouvelle bande-annonce pour Sol Cresta (suite de Moon Cresta et Terra Cresta) à venir sur Switch/PS4/PC. Yuzo Koshiro faisant la musique est génial. Ses crédits sont trop longs à énumérer, mais c’est une légende. pic.twitter.com/Ki6HCPjQRY – Furtif (@Stealth40k) 5 août 2021

Les précédents jeux Cresta étaient tous deux des tireurs spatiaux de haut en bas, avec le gadget supplémentaire de devoir “amarrer” votre vaisseau pour avancer.

Les deux jeux ont été créés par le développeur japonais Nichibutsu et conçus pour les bornes d’arcade, mais après le départ à la retraite du fondateur du studio Sueharu Torii, les droits de leur bibliothèque de jeux vidéo ont été vendus à l’éditeur japonais Hamster Corporation, qui est responsable de Arcade Archives sur Switch.

Le jeu apparaîtra dans Hamster’s “Série d’arcade néo-classique Vol. 1“.

Je ne peux dire qu’une chose pour le moment, c’est que je suis impliqué dans le projet en tant que compositeur. Cependant, si vous êtes un passionné de FM, vous pouvez deviner ce que je voulais faire à partir du son qui traverse la vidéo. J’apprécierais que vous puissiez attendre de plus amples informations officielles. — Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) 5 août 2021

Bien que le jeu ait été annoncé pour 2021 plus tôt cette année, la bande-annonce semble impliquer une date de sortie en 2022 – avant de reporter la date en 2021. Nous voyons ce que vous avez fait là-bas, Platinum.