La super astuce pour faire une omelette française sans poêle ni huile, très simple et sans tache | La vie

L’omelette française est un plat simple et très savoureux, mais elle peut être assez salissante si vous ne la retournez pas correctement. A moins que vous n’utilisiez cette astuce…

Lorsque vous êtes pressé et que vous souhaitez profiter d’un dîner rapide mais savoureux, de nombreuses personnes se tournent vers l’infaillible omelette française.

C’est très simple à préparer et vous n’avez besoin que de quelques minutes. Mais cela nécessite d’utiliser une poêle, de chauffer l’huile et, le plus compliqué : retourner la tortilla.

Certains ils utilisent une assiette qu’ils mettent sur la casserole de sorte que lorsqu’elle est retournée, la tortilla tombe sur l’assiette. Mais la partie la plus probable est qu’une partie de l’œuf liquide s’écoulera et finira par se retrouver sur le sol, ou sur la cuisinière ou la plaque vitrocéramique.

Les plus connaisseurs oseront le retourner en l’air, mais il y a de fortes chances qu’il ne tombe pas là où il le devrait.

Et puis il y a les novices, qui finissent par céder à l’impossibilité de la retourner sans gâcher, et au lieu d’une tortilla ils se contentent un oeuf brouillé…

Heureusement, nous allons expliquer une astuce virale pour cuisiner une omelette française sans poêle, sans huile, et sans tache. Et non, vous n’êtes pas obligé d’utiliser le micro-ondes…

L’élément clé est un sac de conservation des aliments en plastique. Il suffit de mettre quelques œufs sans la coquille à l’intérieur, de les fermer et de les mélanger à la main pour les battre.

Ensuite mettre dans le sac la garniture que vous souhaitez inclure dans la tortilla, au goût du consommateur : fromage râpé, piment haché, tomate, bacon, poulet… ce que vous voulez !

Pétrir à nouveau le sac, pour mélanger tous les ingrédients.

Et voici l’astuce sympa : tremper le sac dans de l’eau bouillante pendant 12-13 minutes. Dans cette vidéo d’Allrecipes, vous avez tout le processus :

Vous devrez ajuster le temps en fonction de la taille et des ingrédients de votre omelette. S’il sort avec du liquide, laissez-le plus longtemps. Vous finirez par obtenir le point.

C’est fait! Une délicieuse omelette française sans poêle, sans huile, sans tache, avec l’avantage de pouvoir préparer 5 ou 6 tortillas en même temps, selon les sachets qui rentrent dans la casserole avec de l’eau.

Oserez-vous l’essayer?