La super astuce TikTok pour nettoyer un canapé et éliminer les mauvaises odeurs de manière simple | Vie

Il est normal que la saleté et les odeurs s’accumulent sur les canapés, surtout si nous avons des animaux domestiques. Avec cette astuce, vous les laisserez comme neufs.

Le réseau social TIC Tac Tout le monde n’aime pas ça, mais il faut reconnaître que parmi tant de gens qui essaient d’attirer l’attention, on trouve parfois quelqu’un qui mérite d’être assisté.

C’est le cas de Caroline McCauley, un influenceur qui se consacre à l’édition astuces pour la maison, et qui compte déjà plus de 1,3 million de followers.

Caroline a posté une super astuce pour nettoyer le canapé et éliminer les mauvaises odeurs, ce qui semble assez efficace. Il compte plus de 58 000 likes. C’est une nouvelle qui nous parvient via Business Insider. Vous pouvez regarder la vidéo ici :

Si vous ne connaissez pas l’anglais, nous vous expliquons toutes les étapes. Comme vous le verrez, cela ne nécessite pas de dépenser beaucoup d’argent, et il est très facile à appliquer.

Vaporiser le canapé avec de l’eau tiède

Commencez par le mouiller avec un jet d’eau tiède, de sorte qu’il soit légèrement humide.

Bicarbonate de sodium

Saupoudrez du bicarbonate de soude sur le canapé. C’est un produit bien connu pour sa capacité à absorber la saleté et les odeurs. C’est aussi un produit bon marché, facile à trouver dans n’importe quel magasin.

Nettoyer avec un chiffon humide

Utilisation un chiffon humide pour appliquer le bicarbonate de soude. Frottez un peu le chiffon sur le canapé, sans forcer, pour que le bicarbonate agisse sur la saleté et les mauvaises odeurs.

Laissez sécher complètement.

Aspirer!

Une fois le canapé sec, utiliser un aspirateur pour aspirer tout le bicarbonate de soude, ainsi que toute saleté restante.

La dernière touche

Vaporisez l’ensemble du canapé avec de l’alcool à friction : cela finira de désinfecter le canapé, et le gardera frais et sans odeur plus longtemps.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus très simple à réaliser, et il ne nécessite guère 2 ou 3 étapes. Tout le monde peut le mettre en pratique.

Cela vaut la peine d’essayer, mais gardez à l’esprit que il est indiqué pour les canapés en tissu. Si le vôtre est fait d’un autre matériau, ce Astuce TikTok pour nettoyer un canapé Ça ne marche pas.