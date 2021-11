celui de Nicki Minaj Le single à succès monumental « Super Bass » de Pink Friday est devenu Diamond certifié RIAA. La chanson vieille de dix ans a culminé à la troisième place du classement Billboard Hot 100 et continue d’être l’une des préférées des fans.

Par rapport à la majorité de Pink Friday, « Super Bass » est strictement gluant-sucré, bubblegum pop. Ce n’est pas une surprise quand le co-auteur ici est l’auteur-compositeur nominé aux Grammy Ester Dean (« What’s My Name ? » de Rihanna et Katy Perry« Firework ») et la production est assurée par Kane Beatz (« BedRock » de Young Money, « Bottoms Up » de Trey Songz). Alternant entre un refrain innocent et des vers de rap entraînants, elle avoue être éperdument amoureuse : ba-doom-boom, boom-ba-doom-boom basse ? »

« ‘Super Bass’ parle du garçon pour lequel vous craquez », a déclaré Minaj à MTV News sur le tournage de la vidéo. « Et vous voulez en quelque sorte mettre votre mac, mais vous adoptez une approche ludique. » La vidéo englobait cette nature enjouée, avec Minaj et son équipe de danseurs portant des tenues assorties (avec les cheveux roses Barbie signature du rappeur) alors qu’ils flirtent avec des hommes musclés.

Super Bass » a été un succès : il a culminé à la troisième place du Billboard Hot 100, devenant le plus gros single du rappeur à l’époque. L’accomplissement a doublé comme le hit rap le plus élevé par une artiste féminine solo depuis « Work It » de Missy Elliott en 2002. Le Pink Friday triple platine a dépassé le Billboard 200, faisant d’elle la quatrième rappeuse à accomplir cet exploit. Le succès de Minaj était en partie dû au buzz autour de « Super Bass », qui a été déclenché par Taylor Swift trois mois avant sa sortie.

Lors d’une interview à la radio avec le 107.5 de Nashville en février 2011, la pop star a joué la coupe profonde relativement inconnue du Pink Friday. « Je me souviens d’avoir été dans un hôtel et d’avoir regardé Taylor Swift sur mon ordinateur portable, et de me dire: » Wow, elle a rappé chaque mot « », a rappelé Kane Beatz à Billboard en 2019. « C’est devenu une chose virale que les filles voulaient montrer que ils pourraient rapper tout le couplet.

Écoutez « Super Bass » de Nicki Minaj.