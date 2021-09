La super équipe des Nets pour aller sur le ring du championnat

Ce matin, l’une des grandes nouvelles de la NBA’s Free Agency 2021 a été annoncée. Marcus Aldridge, qui a dû mettre fin à sa carrière de joueur le 15 avril en raison de problèmes cardiaques, est revenu de sa retraite pour signer pour Filets de Brooklyn, une équipe dans laquelle il était déjà actif au moment du retrait.

L’accord est intervenu quelques jours seulement après que les médecins ont donné le feu vert à Aldridge lui-même pour revenir concourir au plus haut niveau d’intensité dans le NBA. Le joueur signe avec les Nets en échange d’une saison et perçoit le salaire minimum de vétéran : 2,6 millions de dollars (information d’Adrian Wojnarowski, ESPN).

Pour lui faire de la place dans l’équipe dirigée par Steve Nash, la franchise new-yorkaise a supprimé la jeune joueuse Alize Johnson. De cette façon, Brooklyn Nets connaît déjà toute sa liste pour se battre pour le ring cette prochaine saison 2021/22 :

Bases : Kyrie Irving, Patty Mills et Jevon Carter. Escortes : James Harden, Bruce Brown et Cam Thomas. Attaquants : Joe Harris, DeAndre Bembry et James Johnson. Attaquant puissant : Kevin Durant, Paul Millsap et Sekou Doumbouya. Centres : LaMarcus Aldridge, Nicolas Claxton, Blake Griffin et Jahlil Okafor.

Avec tout pour les Lakers

Les Nets sont conscients que le grand rival à battre pour remporter le titre de champion est les Lakers de Los Angeles. La franchise de Los Angeles a également été renforcée par l’arrivée de DeAndre Jordan, un joueur qui a récemment transféré Brooklyn aux Detroit Pistons, où il a accepté un rachat pour rester libre.