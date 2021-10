La Super League allait gérer au moins 3 525 millions de Luxembourgeois

30/10/2021 à 12:54 CEST

Le journal ‘El Mundo’ a eu un accès exclusif au contrat que, il y a plusieurs mois, les douze clubs fondateurs de la Superliga ont signé, qui a finalement fini par quitter le projet et laisser le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin seuls contre le refus international et unanime de réaliser cette nouvelle compétition.

Le journal espagnol explique dans ladite information que Les entités sportives sont parvenues à un accord pour créer une société au Luxembourg, qui recevrait le nom de « AgentCo », pour gérer un capital d’au moins 3 525 millions d’euros. Un mouvement qui allait réduire la fiscalité au pourcentage maximum, à savoir que l’entreprise chercherait à encadrer la dotation en infrastructures pour chacun des clubs signataires.

Outre « AgentCo », deux autres sociétés seraient également créées, sous le nom de « SL MediaCo » et « SLCommercialCo », pour gérer les droits audiovisuels et commerciaux du concours. Cette information établit également qu’au moins 400 millions d’euros seraient alloués à des actions caritatives. Un chiffre qui est le minimum que l’entreprise aurait à cet effet et qui ne pourrait excéder 8% des revenus.

D’autre part, le format du concours apparaît également dans le contrat. Ce serait une compétition très similaire à l’actuelle Ligue des champions, avec une phase de groupes et des huitièmes de finale, avec mardi et mercredi comme date de son différend, et la finale, jouée samedi. De plus, pour finir, le contrat comporte plusieurs clauses, dont l’un est le cas de non-reconnaissance par l’UEFA et la FIFA, ce qui a fini par arriver.

L’information d’El Mundo a déjà suscité de nombreuses réactions et la plus marquante est celle du président de la Liga, Javier Tebas. L’un des principaux détracteurs de la compétition a écrit un article sur son compte Twitter en disant ce qui suit :

Allez avec les « amis » de la Super League ! Et le président proclamé de cette (FP) a dit dans @elchiringuitotv qu’ils sont tous « ruinés ». D’ailleurs, certains « portacoces » ne parlent pas, ils écrivent… sur la résolution du Parlement européen qui condamne la Super League. Ce que j’oublie.🤔🤔 pic.twitter.com/JKGj08oFPX – Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 30 octobre 2021