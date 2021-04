La Super League atteint les dirigeants politiques

19/04/2021 à 11h07 CEST

La création d’un Super ligue Le Parlement européen mené par douze équipes européennes a suscité un tel émoi qu’il a dévoilé des opinions de toutes sortes et même des dirigeants politiques se sont prononcés sur la question. C’est le cas du Premier ministre britannique Boris Johnson ou le président de la France, Emmanuel Macron.

Via votre profil Twitter, Boris Johnson a fermement rejeté l’idée de la Super League, assurant que “Les projets de Super League européenne seraient très préjudiciables au football et frapperaient au cœur des ligues nationales” et demander aux clubs impliqués de veiller pour le bien de leurs fans.

Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action. Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les fans de tout le pays. (1/2) – Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 avril 2021

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron Il a également statué sur la Super League. “L’Etat français soutiendra tous les efforts de la LFP, de la FFF, de l’UEFA et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales, qu’elles soient nationales ou européennes”, a assuré le plus haut représentant du pays français, dont les équipes ont totalement rejeté la participation à la création de la Super League.

Non seulement les gouvernements sont préoccupés par cette question épineuse. Les ligues ont montré leur rejet du projet, et cela a été clairement indiqué par le président de la Ligue, Javier Tebas, via son compte Twitter. Le leader espagnol a déclaré que les équipes impliquées “auront la réponse qui leur est due”.

Enfin, les “gourous” de la super league “powerpint”, ivres d’égoïsme et de manque de solidarité, vont quitter le “bar de cinq heures”, de “l’underground”. Les @UEFAcom et @EuropeanLeagues et @laliga travaillent depuis longtemps en ce moment et ils auront leur réponse. pic.twitter.com/M5bUTaXKmG – Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 18 avril 2021

De plus, il existe de nombreuses couvertures qui ont repris la question de la Super League sur tout le continent européen. “ Guerre des riches ” (L’Équipe); ‘Acte criminel contre les fans’ (Daily Mirror); ‘Tu es fou?’ (Tuttosport), ou ‘Super League, SuperNO’ (La Gazzetta dello Sport), ne sont que quelques-unes des couvertures que divers médias européens ont sorties.