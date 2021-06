La Super League dépose une plainte contre l’UEFA et la FIFA auprès de la Cour de justice de l’UE

La Super League européenne a officiellement déposé une plainte contre l’UEFA et la FIFA auprès de la plus haute juridiction de l’Union européenne, confirme la page Twitter officielle de la Cour de justice de l’UE.

Les responsables de la Super League affirment que l’UEFA et la FIFA «violent les règles de concurrence de l’UE» et n’ont pas le pouvoir d’empêcher les clubs restants, le Real Madrid, la Juventus et Barcelone, de rompre et d’éviter d’éventuelles sanctions.

L’affaire déposée devant la Cour de justice déterminera si l’UEFA et la FIFA ont l’exclusivité en matière d’organisation de compétitions. Les deux conseils ont menacé de retirer les clubs toujours impliqués de la compétition nationale et internationale. La FIFA mène déjà sa propre enquête disciplinaire.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est de nouveau prononcé contre la Super League, suscitant une fois de plus sa confusion face aux exigences de la Super League :

“Pour moi, ce qui est étrange, c’est que vous publiez que vous faites toujours partie de la Super League et que vous envoyez ensuite une lettre pour demander à jouer en Ligue des champions. Vous êtes donc en Super League mais jouez en Champions League. Il est assez difficile de comprendre ce qu’ils signifient.

Ils devraient nous appeler, nous envoyer une lettre, demander un rendez-vous. Ils viennent d’envoyer des communiqués de presse disant qu’ils veulent avoir un dialogue. C’est une approche assez étrange.

C’est vraiment difficile de comprendre ce qu’ils veulent. S’ils disent que la Super League existe – et que personne ne les empêche de jouer à la Super League, vous pouvez tous les trois jouer votre Super League. Mais ils disent qu’ils veulent aussi jouer la Ligue des champions en même temps.

Nous n’avons pas peur de ces choses. Si les tribunaux décident d’une manière ou d’une autre, nous devons être honnêtes et travailler pour le football, ce que ces clubs ne sont pas. »

Ceferin dit qu’il ne sait pas à quelles sanctions ou mesures disciplinaires potentielles les trois clubs restants pourraient faire face, car l’enquête en cours est indépendante.