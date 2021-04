“La Super League est un autre tour de vis du football-business”

20/04/2021 à 18:27 CEST

Alberto Teruel

Oleguer Presas, qui a défendu les couleurs du FC Barcelone de la saison 2002/2003 à la saison 2007/2008, s’est présenté devant les microphones Esports COPE pour parler du projet “ Volem la Caserna ”, une école de football qui vise à inculquer aux plus jeunes des valeurs différentes de celles qui régissent le football actuel, avec un accent particulier sur le “football-business” et la création de la Super League européenne.

Né comme un projet communautaire, «Volem la Caserna vise à restructurer les valeurs de ce sport. “L’un de nos principaux objectifs est changer de vocabulaire et au lieu de parler de gagner ou de perdre, parler de s’amuser ou de ce qu’ils ont appris. Il vise également à éradiquer l’idée que les filles en savent moins que les garçons, car il s’agit de pratique et plus les filles s’entraînent, plus elles auront de compétences. »

Avec la création de la Super League européenne monopolisant le débat public, l’ancien joueur du Barça a voulu décocher le projet Caserna de ce modèle. “La Super League est une autre tournure du football-business qui se matérialise depuis longtemps, où le sport perd de son importance et le fan devient un simple spectateur. Nous sommes très loin de l’accent mis sur la performance et les affaires. Nous sommes un projet à but non lucratif avec un travail bénévole “.

Pour Oleguer, ce nouveau concours est un reflet clair de la société d’aujourd’hui. “C’est là que la société évolue, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C’est une tendance du système capitaliste qui a besoin du système d’accumulation pour fonctionner. Au moment où l’industrie du football est dans un moment de crise économique, le moyen d’en sortir est de lui donner un nouvel élan pour continuer avec son système d’accumulation ».

Oleguer, en tant qu’ancien footballeur, a exprimé son sentiment d’être étranger à ce nouveau modèle. “L’industrie du football doit y aller pour donner un retour sur les investissements qui ont été faits, mais pour moi le football est très loin de cela.. Le football, c’est s’entraîner, jouer dans la rue ou dans la cour d’école et c’est le football qui nous intéresse. Au moment où il y a des gens qui veulent devenir riches, tout est perverti. “