La Super League européenne a infligé “ trop de dégâts ” à John W Henry et à Glazers, car les fans n’oublieront “ jamais ” ce que les propriétaires de Liverpool et de Manchester United ont fait aux côtés d’Arsenal, Chelsea, Man City et Tottenham.

La star de Crystal Palace, Andros Townsend, pense que certains des “ six grands ” de la Premier League ne retrouveront jamais la confiance de leurs fans au milieu des appels lancés aux propriétaires de Liverpool et de Manchester United.

Après avoir annoncé qu’ils feraient partie d’une Super League européenne séparatiste dimanche, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham ont tous été contraints de faire une descente humiliante après que le projet controversé ait déclenché une réaction furieuse de la part des fans.

Le propriétaire des Reds, John W Henry, a présenté des excuses aux fans de Liverpool après l’effondrement de la proposition, mais Townsend suggère que cela pourrait ne pas suffire.

“Je pense que pour certains d’entre eux, trop de dégâts ont été causés”, a déclaré Townsend sur le petit-déjeuner sportif de talkSPORT.

«Ce ne sont pas des fans de football, ils ne pensent pas:” Nous devons faire ça pour le football “, ils ne pensent évidemment qu’à l’argent et en tirent le plus pour leurs propres clubs.

«Oui, les gens peuvent dire que c’est avide, mais ces gars-là ne sont pas devenus millionnaires et milliardaires en étant compréhensifs, ils sont évidemment impitoyables dans leur domaine.

“Je peux donc comprendre pourquoi ils l’ont fait, mais c’était évidemment la mauvaise décision et la bonne décision a pris le dessus.”

. – .

Henry aura du mal à en revenir

Alors que les propriétaires d’Arsenal, Chelsea, Man City et Spurs étaient tous complices des plans, beaucoup sont particulièrement en colère contre Liverpool et United.

Henry et Joel Glazer étaient tous deux en ligne pour être vice-présidents de la Super League, ignorant une riche tradition de compassion pour les fans inculquée par Sir Matt Busby et Bill Shankly.

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, pense également que c’est la fin de Henry et de son groupe Fenway Sports après leur implication dans la promotion des plans.

“Je pense en fait que la situation avec les propriétaires de Liverpool est que je ne vois pas comment ils peuvent continuer”, a déclaré Carragher à Sky Sports.

Jordan Henderson et les joueurs de Liverpool se sont retournés contre Henry avec un message commun sur Twitter hier soir

«Ils ne peuvent pas simplement quitter le club, évidemment, l’entreprise vaut beaucoup d’argent. Mais je ne vois pas d’avenir pour la propriété de FSG à Liverpool sur le dos de cela.

«Cela ne sera jamais oublié. Je pense que la meilleure chose pour eux serait de trouver un nouvel acheteur.

“Je pense qu’il sera très difficile pour eux d’avoir une quelconque relation avec les supporters de Liverpool et le club à l’avenir.”

Ed Woodward a annoncé son départ en tant que vice-président exécutif de Man United mardi soir avant que le club ne se retire de la Super League.

Gary Neville veut maintenant que les Glazers suivent aussi.

“Jamie Carragher vient de parler du fait que FSG n’a pas sa place à Liverpool, les Glazers n’ont plus leur place à Manchester”, a-t-il déclaré.

«Nous devons travailler dur ensemble pour faire en sorte que les règles de propriété dans ce pays soient modifiées, que nous ayons un système dans lequel cela ne peut pas se produire. Qu’il s’agisse d’une intervention gouvernementale ou d’un régulateur indépendant. Qu’il s’agisse d’une règle de club appartenant aux fans, quelle qu’elle soit, nous devons nous assurer que c’est le catalyseur du changement.

Sky Sports

Neville a appelé les Glazers à quitter Man United après la saga

.

Les fans de Chelsea se sont rendus en force pour protester contre les plans mardi

«Les gens ont parlé. Nous étions au bord de l’anarchie si cela continuait. Les fans de Chelsea qui se sont présentés mardi, les fans de Leeds et de Liverpool lundi, la présence sur les réseaux sociaux et ces six groupes de propriétaires dans ce pays et les autres en Europe ont mal interprété cette situation.

«Nous sommes au milieu d’une pandémie. Nous sommes enfermés depuis des mois. Nous ne sommes pas dans un endroit décent ici et ils ont essayé de s’enfuir avec les joyaux de la couronne pendant que nous sommes tous à terre.

Et si les tendances sur Twitter de la nuit dernière ont quelque chose à dire, ce ne sont pas seulement les propriétaires de Liverpool et de Manchester United qui devraient transpirer …