La Super League européenne apporte une guerre totale dans le football européen!

19/04/2021

Act. À 12h52 CEST

Division maximale qui existe actuellement dans le football européen. Après l’annonce de la création de la Super League, de nombreuses équipes et fédérations se sont montrées contre elle à travers des déclarations officielles. Il ne semble pas y avoir de retour en arrière, mais & mldr; Comment ce conflit sera-t-il résolu?

Trois clubs seront ajoutés aux douze clubs fondateurs (FC Barcelone, AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF et Tottenham. Hotspur) plus comme des invités afin qu’ils puissent participer avant la saison inaugurale, qui débutera dès que possible.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, est choisi par les douze clubs qui façonnent la nouvelle compétition européenne de football pour présider la Super League, un tournoi qui, selon lui, “aidera le football à tous les niveaux”. Le vice-président de la Super League est Andrea Agnelli, président de la Juventus et qui a quitté la présidence de la CEA, ce qui garantit qu’ils réalisent le rêve des fans de football avec de grands matches de manière continue dans une nouvelle compétition.

COMMUNICATION DE LALIGA

LaLiga a condamné “fermement la proposition annoncée de créer une compétition européenne sécessionniste et élitiste, qui attaque les principes de compétitivité ouverte et de mérite sportif qui occupent la partie la plus profonde de l’écosystème du football national et européen”.

“La nouvelle proposition de compétition européenne n’est rien de plus qu’une approche égoïste, conçue pour enrichir davantage les plus riches. Elle sapera l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément dommageable sur l’avenir immédiat de LaLiga, des clubs qui y jouent. composent et de l’ensemble de l’écosystème du football », at-il déclaré.

Dans un communiqué, il a assuré que l’initiative de douze clubs “impactera également le reste des sports auxquels, dans la saison en cours, LaLiga contribue à plus de 126 millions d’euros, car elle met en danger le système de contributions approuvé dans le Pacte de Viana. “.

FANS ANGLAIS, CONTRE

Les supporters des clubs anglais impliqués dans la création de la Super League européenne ont fermement rejeté son développement, la qualifiant d ‘”inacceptable”, de “trahison” et de “mort du football”.

Le “ Big Six ” de la Premier League est devenu le fondateur de la Super League, avec Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur comme membres de la nouvelle compétition.

Leurs fans n’ont pas tardé à réagir et des équipes comme United et City n’ont pas encore publié la déclaration du groupe sur leurs réseaux sociaux pour éviter le lynchage public qui a déjà eu lieu parmi les fans.

LES ALLEMANDS NE PARTICIPERONT PAS

La Fédération allemande de football (DFB) a pris lundi une position “clairement contre” l’initiative “égoïste” de douze clubs européens de créer une Super League, tandis que les équipes allemandes qui pourraient vouloir rejoindre restent silencieuses. “La DFB est clairement contre le concept d’une Super League européenne”, commence le bref communiqué publié par la fédération sur son site Internet. Selon l’institution, “dans le football, il devrait toujours s’agir de performances sportives” et non des “intérêts économiques” égoïstes “de quelques clubs”.

LE DOUTE DU PSG

Le Paris Saint-Germain est, avec le Bayern Munich, le grand absent du groupe des fondateurs de la Super League européenne annoncé par douze clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, une position qui laisse l’équipe de la capitale française à l’affût de It a 10 ans sous le drapeau qatari. Si officiellement le club de la capitale française n’a pas pris position, leur absence parle d’elle-même et nous invite à analyser les raisons pour lesquelles ils ne sont pas associés à une compétition qui semble taillée pour leurs caractéristiques de club riche et puissant.