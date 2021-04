La Super League européenne confirmée: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham acceptent de rejoindre une nouvelle compétition

Six des plus grands clubs de football anglais ont confirmé la nouvelle de la bombe qu’ils allaient rejoindre une nouvelle Super League européenne (ESL).

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham font partie des 12 membres fondateurs de la compétition d’échappée qui aura d’énormes ramifications sur l’avenir du jeu en Angleterre et dans toute l’Europe.

Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a fait pression pour l’introduction de la Super League – et a maintenant réalisé son souhait

Le vice-président exécutif de Man United, Ed Woodward, a également été un soutien clé des plans

Les clubs de Premier League seront rejoints en tant que fondateurs de l’ESL par l’AC Milan, l’Atletico Madrid, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus et le Real Madrid.

On s’attend à ce que trois autres clubs rejoignent en tant que fondateurs de l’ESL, qui devrait commencer «dès que possible».

Il devrait avoir lieu en milieu de semaine, les équipes continuant à concourir dans leurs ligues nationales respectives.

Les 15 membres fondateurs seront garantis chaque année, avec cinq autres équipes se qualifiant chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Cette décision a déclenché la fureur de l’UEFA – qui devrait annoncer un nouveau format de Ligue des champions lundi – et a suscité la condamnation de la Premier League, de la Football Association et même du Premier ministre, Boris Johnson.

Un communiqué de l’ESL disait: «Douze des plus grands clubs de football européens se sont réunis aujourd’hui pour annoncer qu’ils ont accepté de créer une nouvelle compétition en milieu de semaine, la Super League, régie par son club fondateur.

«L’AC Milan, Arsenal, l’Atlético Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Man City, Man Utd, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que clubs fondateurs. Il est prévu que trois autres clubs se joindront avant la saison inaugurale, qui devrait commencer dès que possible.

«À l’avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l’UEFA et la FIFA afin de travailler ensemble en partenariat afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle Ligue et pour le football dans son ensemble.»

Florentino Perez, président du Real Madrid, a été nommé président.

Perez était l’architecte de la ligue séparatiste

Perez a déclaré: «Nous aiderons le football à tous les niveaux et le porterons à sa juste place dans le monde.

«Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs.»

Joel Glazer, coprésident de Manchester United, sera vice-président de la nouvelle compétition.

Glazer a déclaré: «En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football au sens large. . »

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs comprenant 15 fondateurs et 5 qualifiés annuels

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, disputant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Après la phase de groupes, 8 clubs se qualifieront pour un tournoi à élimination directe, jouant à domicile et à l’extérieur jusqu’au championnat de Super League en un seul match.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

La nouvelle a conduit à un énorme contrecoup avec Gary Neville critiquant les plans comme une “ blague absolue ” et appelant à la punition des six grands de la Premier League.

«C’est une honte absolue. Honnêtement, nous devons récupérer le pouvoir dans ce pays des clubs au sommet de cette ligue et cela inclut mon club », a-t-il déclaré.

«J’appelle depuis 12 mois en tant que membre d’un organisme de réglementation indépendant à mettre en place des freins et contrepoids pour empêcher que cela ne se produise. C’était de la pure cupidité. Ce sont des imposteurs.

«Les propriétaires de ce club, les propriétaires de Liverpool, les propriétaires de Chelsea, les propriétaires de Manchester City. Ils n’ont rien à voir avec le football dans ce pays.

«Il y a 100 ans d’histoire dans ce pays de fans qui ont aimé ces clubs et ils ont besoin de protection, les fans ont besoin de protection.

«J’ai énormément profité du football, j’ai gagné de l’argent avec le football, j’investis de l’argent dans un club de football. Je ne suis pas contre l’argent dans le football, mais les principes et l’éthique de la concurrence loyale font partie du jeu, donc si Leicester gagne la ligue, il entre en Ligue des champions.

«Manchester United n’est même pas en Ligue des champions. Arsenal n’est pas en Ligue des champions, vous les avez regardés plus tôt dans la journée et c’était une pagaille d’un club de football pour le moment.

«Tottenham n’est pas en Ligue des champions et ils veulent un droit donné par Dieu? C’est une blague absolue et le moment est venu pour un régulateur indépendant d’empêcher ces clubs d’avoir une base de pouvoir. Trop c’est trop.

«Ancrez-les points. Mettez-les au bas de la ligue et retirez-leur de l’argent. Vous devez tamponner là-dessus.

«C’est criminel. C’est un acte criminel contre les fans de football de ce pays. Ne vous y trompez pas, c’est le plus grand sport du monde, c’est le plus grand sport de ce pays et c’est un acte criminel contre les fans aussi simple que cela.

Une foule de grands noms du football se sont prononcés contre les plans, notamment Rio Ferdinand, Sir Alex Ferguson et Gary Neville.

L’ancien coéquipier de Neville, Ferdinand, a ajouté: «C’est, pour moi, une guerre contre le football. C’est une honte, c’est embarrassant et va à l’encontre de tout ce qu’est le football.

«C’est un magasin fermé pour ces gros bonnets et c’est complètement et totalement seulement une chose et c’est l’argent. Les riches s’enrichissent et les autres ne sont même pas considérés.

«Comment ils ont l’audace de le faire dans le climat dans lequel nous sommes en ce moment… la pandémie dans le monde. Les gens luttent partout dans le monde, et ce lot… de connivence avec cette idée qu’ils ont éclos – et de la briser comme ça.

«Le fait d’être anticoncurrentiel va à l’encontre de tout ce qu’est le football. Cela crie (que) ces gens n’ont aucune idée de ce qu’est le football. C’est purement une transaction commerciale. Les personnes qui rendent ce jeu spécial ne sont pas prises en considération. »

L’ancien manager légendaire de United, Ferguson, a également critiqué les propositions.

“Parler d’une Super League, c’est s’éloigner de 70 ans de football de clubs européens”, a-t-il déclaré.

«À la fois en tant que joueur d’une équipe provinciale Dunfermline dans les années 60 et en tant qu’entraîneur à Aberdeen remportant la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, pour un petit club provincial en Écosse, c’était comme escalader le mont Everest.

«Everton dépense 500 millions de livres sterling pour construire un nouveau stade avec l’ambition de jouer en Ligue des champions. Les fans du monde entier aiment la compétition telle qu’elle est.

«Pendant mon séjour à United, nous avons disputé quatre finales de la Ligue des champions et elles ont toujours été les soirées les plus spéciales.»