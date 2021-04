La Super League européenne «d’accord en principe», Barcelone est l’un des 12 clubs à rejoindre – rapport

La Super League européenne, une compétition séparatiste qui regrouperait un groupe exclusif des plus grands clubs d’Europe, a été acceptée en principe et Barcelone est l’un des 12 clubs à s’être déjà inscrits, selon un rapport du New York Times.

Les 12 équipes sont: Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético Madrid d’Espagne; La Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan d’Italie; et les «Big Six» anglais de Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur. Une annonce sur la Super League pourrait intervenir dès ce dimanche, selon le reportage.

L’annonce éclipserait les projets de l’UEFA d’une réforme massive de la structure de la Ligue des champions à partir de 2024 – qui devrait être annoncée lundi – mais les plus grands clubs du continent estiment qu’ils n’ont pas assez de pouvoir au sein de l’UEFA et ont accéléré les pourparlers. sur la rupture avec la configuration actuelle du football.

Chaque club recevrait 350 millions d’euros pour rejoindre la Super League selon le rapport, et la compétition aurait lieu en milieu de semaine alors que les équipes joueraient leur propre version de la Ligue des champions.

Le plan est d’avoir 16 membres permanents de la Super League avec quatre autres équipes invitées chaque année des ligues européennes. Les 20 équipes seraient divisées en deux groupes de 10, les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les huitièmes de finale, une finale d’un match se déroulant un samedi ou un dimanche.

Les équipes rejoignant la Super League ne prévoient pas de quitter leurs ligues nationales, mais elles pourraient être interdites de participer à celles-ci si l’UEFA et la FIFA obligent les ligues à le faire en réponse au mouvement.

Barcelone – ainsi que les deux autres équipes espagnoles – auraient besoin de l’approbation de leurs Sócios pour rejoindre la Super League car ce ne sont pas des clubs privés, et les membres auraient certainement besoin d’être convaincus.

Le début de la fin du football tel que nous le connaissons pourrait être sur nous. Les prochains jours devraient être fascinants.