La Super League européenne est officiellement suspendue après l’exode de la Premier League ⋆ .

La compétition d’échappée controversée a été vaincue … pour l’instant (Photo: .)

La Super League européenne a officiellement mis en pause ses projets controversés après que les soi-disant “ six grands ” de la Premier League se soient tous retirés de la compétition à la suite d’une réaction monumentale.

À peine 48 heures après sa création, la Super League séparatiste a déjà été vaincue après que les fans, les joueurs, les organes directeurs et les politiciens se sont unis pour condamner les propositions.

Le contingent de clubs renégats de la Premier League a tous publié des déclarations confirmant leur retrait, Chelsea étant le dernier à annoncer sa décision peu avant 1h du matin mercredi matin.

Les partisans à l’extérieur de Stamford Bridge ont exprimé leur fureur mardi soir (Photo: .)

Barcelone et l’Atletico Madrid seraient également prêts à se retirer de la Super League, aux côtés de l’Inter et de l’AC Milan, ne laissant que le Real Madrid et la Juventus comme les deux derniers clubs encore debout.

Ces six clubs ont convoqué une réunion d’urgence mardi soir à la suite du retrait massif des équipes de Premier League et, malgré le rejet clair de la Super League par le public, disent qu’ils ont l’intention de continuer à poursuivre leur vision mais ont suspendu son itération actuelle afin de «remodeler le projet».

La déclaration se lit comme suit: «La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer.

«Nous proposons un nouveau concours européen parce que le système existant ne fonctionne pas.

Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources et de la stabilité pour l’ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l’ensemble de la communauté du football à la suite de la pandémie.

«Cela fournirait également des paiements de solidarité sensiblement améliorés à toutes les parties prenantes du football.

Le chef du Real Madrid, Florentino Perez, n’a pas encore abandonné une Super League (Photo: .)

“ Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions en raison de la pression exercée sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes comme l’a démontré aujourd’hui une décision de justice visant à protéger la Super League de actions de tiers.

“Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football.”

Tous les clubs qui continuent d’être affiliés à la Super League seront confrontés à la perspective de sanctions de la part de l’UEFA et de leurs propres associations nationales de football, y compris des interdictions de compétitions nationales et européennes.



