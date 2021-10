La Super League européenne fait son retour avec de toutes nouvelles directives

La Super League européenne, qui a été introduite à la suite de la collaboration entre certains des clubs de football d’élite du continent, a eu un étonnamment durée de vie courte. Les puissances méga-riches d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ont formé une alliance en avril pour que leurs clubs jouent dans une ligue à part.

Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont rapidement rejeté leurs invitations. Le PSG de Nasser Al-Khelaifi a ensuite emboîté le pas. Les manifestations contre la Super League se sont propagées comme une traînée de poudre au sein de la communauté du football et les élites n’ont eu d’autre choix que de suspendre leurs plans pour le moment.

Il était à peu près certain que l’ESL ferait un retour, peut-être avec des idées et des lignes directrices meilleures et plus convaincantes. WirtschaftssWoche (via Sport1) nous en a donné un aperçu. Mais l’ont-ils vraiment amélioré ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Selon le média allemand, la nouvelle version de la Super League n’aurait pas de membres permanents comme initialement décidé et sera une compétition ouverte tout comme la Ligue des champions. La ligue sera divisée en deux divisions avec 20 équipes chacune, car elle ouvre la porte à la participation d’un plus grand nombre de clubs.

Dans le cadre de la réparation des événements d’avril, les membres auraient l’intention de prêter plus d’attention aux fans et de diriger le bateau d’une manière qui les satisferait – ce qui signifierait donner aux fans des subventions pour se rendre aux matchs à l’extérieur et un réservation de 70 pour cent des sièges en finale pour les supporters des deux équipes en lice.

Les membres attendent le verdict de la Cour de justice européenne et prévoient de commencer à travailler sur ESL 2.0 dès que tout sera clarifié.