La Super League européenne “ ne se produira PAS ”, déclare Simon Jordan, qui demande que les clubs des “ Big Six ” soient expulsés de la Premier League s’ils poursuivent leurs projets

La Super League européenne proposée ne se produira PAS, insiste Simon Jordan de talkSPORT.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace insiste sur le fait que les mesures prises par les 12 membres fondateurs de l’ESL, y compris les clubs “ Big Six ” de la Premier League, ont été prises dans le but d’amener l’UEFA à redistribuer davantage de revenus dans leurs poches.

Manchester United, Tottenham et Liverpool se sont tous inscrits pour la nouvelle compétition

Le monde du football a été choqué ce week-end alors que Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham et six autres clubs européens ont annoncé des plans pour une ligue séparatiste, distincte de la Ligue des champions.

La nouvelle a été largement condamnée par les experts, les joueurs et les fans, qui ont franchement peur de ce que cela signifierait pour l’avenir du beau jeu.

Jordan a cependant exhorté les fans à ne pas avoir une telle peur.

Bien qu’il comprenne d’où viennent les propriétaires des clubs Big Six dans leur guerre contre les instances dirigeantes du football, l’UEFA et la FIFA, il insiste sur le fait que cela n’arrivera tout simplement pas.

«C’est un tas de vieux tosh», a déclaré Jordan sur talkSPORT.

«C’est la même chose d’être reconditionné avec un peu plus de substance derrière cela afin de créer une pression à la baisse sur ce que l’UEFA essaie de faire, c’est-à-dire changer le format de la Ligue des champions et le faire d’une manière qui distribue l’argent d’une certaine manière. base.

«Bien sûr, il y a un argument selon lequel c’est moralement faux et en faillite et que six clubs ne dirigent pas le football anglais, mais il y a aussi un autre argument qui dit, et ces gens ne voudront pas l’entendre, mais ces clubs sont la raison pour laquelle les diffuseurs tels comme Sky et les radiodiffuseurs étrangers du monde entier ont payé l’argent qu’ils ont.

«Les ‘Big Six’ autoproclamés, ce qui est risible compte tenu de la composition de certains d’entre eux car ils n’auraient même pas été dans le mélange il y a quelques années, ont reçu beaucoup trop de pouvoir depuis trop longtemps.

talkSPORT

La Jordanie a également souligné un certain nombre de problèmes pratiques rencontrés lors du démarrage de cette nouvelle ligue séparatiste.

«Cela a commencé il y a trois ans lorsque le cadeau de départ de Richard Scudamore à son mandat de président de la Premier League était de dire:” Je vous dis quoi, je vais me plier en quatre et vous permettre de prendre une plus grande proportion des revenus à l’étranger “.

«Lorsque les 14 équipes ont voté pour cela plutôt que de se tourner vers les Big Six, elles auraient dû leur dire d’en faire un à ce moment-là, mais elles ne l’ont pas fait et elles récoltent ce qu’elles ont semé.

«Où est cette cupidité? La cupidité dont nous parlons est de devoir alimenter une bête vorace qui est les implications financières de la gestion de clubs de football … nous nous sommes assis ici à regarder le football saigner des yeux pendant que les salaires des joueurs augmentent. Où ira cet argent?

“Ca ne va pas arriver. Cela va donner un nez en sang à l’UEFA et commencer à concentrer les esprits sur le fonctionnement de l’UEFA. Lorsque nous nous asseyons ici et que nous commençons à exprimer l’idée que l’UEFA et la FIFA sont des instances dirigeantes et sont les précurseurs de la température morale. Ces deux organisations sont le groupe de slobs le plus corrompu, le plus diviseur et le plus malhonnête que nous ayons jamais vu. Regardez comment ils sont gérés.

Jordan pense que Scudamore est à blâmer pour l’implication des Big Six dans les plans

Ceferin a également condamné la manière dont l’UEFA, dirigée par Aleksander Ceferin, et la FIFA sont organisées

“C’est faux. Il faut y mettre un terme et ça s’arrêtera. Mais ce qui va changer, c’est l’idée que l’UEFA contrôlera la distribution de l’argent à ces clubs.

«L’UEFA reçoit 3,3 milliards de livres sterling par an pour la Ligue des champions, vous vous en rendez compte? C’est plus que ce que la Premier League obtient et ils le distribuent comme ils le décident.

«Comment allons-nous impliquer les Allemands? Ils ont un modèle de fans où ils possèdent 51% des clubs, comment allez-vous vraiment impliquer le Real Madrid et Barcelone parce qu’ils ont le socios?

«Qu’en est-il des clubs néerlandais et belges qui font également partie de l’élite européenne? Comment cela va-t-il se passer? C’est robuste et sanglant.

Quelle est la solution de Jordan si les «Big Six» poursuivent la compétition d’échappée?

Simple – jetez-les hors de la Premier League!

Il a ajouté: «Je me retournais et disais ‘continuez alors, mais vous ne pouvez pas jouer en Premier League’.

«Le 14 [other Premier League] les clubs doivent avoir le courage de leurs convictions, ils doivent se tourner vers ces clubs et dire «si vous faites ça, vous êtes absent»… jetez-les!

“Jetez-les, échappez-vous, reconditionnez la ligue avec d’autres clubs du championnat et recommencez.”