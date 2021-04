La Super League européenne «sent l’incompétence», affirme l’ancien président de Man City | UK | Nouvelles

Les six équipes de Premier League se sont maintenant officiellement retirées de la compétition qui a été condamnée par les fans, les autorités et les ministres du gouvernement du Royaume-Uni et de toute l’Europe. S’exprimant sur BBC Newsnight, David Bernstein, le président de Manchester City de 1998 à 2003, a qualifié la débâcle d ‘«amateur».

Il a déclaré: «Je pense que tout cela est franchement embarrassant, je pense que tous les six clubs devraient être embarrassés. Je pense que c’était amateur.

«Je suis étonné que des personnes expérimentées puissent se retrouver dans un tel désordre grossier.»

Il a ajouté qu’il était heureux que son ancien club ait été l’un des deux premiers clubs à se retirer officiellement et que les autres clubs emboîtaient le pas.

Les «six grands» du football britannique – composés de Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Manchester United – ont tous annoncé leur retrait de la Super League à 12 équipes, créée dans l’espoir de créer une nouvelle compétition en milieu de semaine.

Des équipes européennes telles que l’Atletico Madrid, Barcelone, le Real Madrid, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus ont complété la compétition à 12 équipes.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a salué le retrait des six grands de la Super League, en déclarant: «Ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions, mais à l’ensemble du match européen.

«L’important maintenant est que nous passions à autre chose, que nous reconstruisions l’unité dont jouissait le jeu avant cela et que nous avançions ensemble.»

M. Bernstein avec la députée conservatrice Helen Grant, l’ancien défenseur anglais Gary Neville et l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Lord Mervyn King, entre autres, ont prédit de nombreux problèmes actuels dans le sport dans un manifeste intitulé “ sauver notre beau jeu ” publié l’année dernière.

«Cela s’est produit au cours des 48 dernières heures, mais en général, cela ne fonctionne tout simplement pas.»