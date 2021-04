La Super League féminine est “ méconnaissable ” d’où elle était il y a 10 ans lorsque le Temple de la renommée est annoncé

Un Panthéon de la Super League féminine est en cours de lancement pour célébrer le 10e anniversaire de la compétition, a annoncé la Football Association.

Une liste restreinte sera établie par un panel d’experts avec les premiers intronisés nommés avant la saison 2021/22.

.

La Super League féminine fête ses 10 ans

Aujourd’hui marque 10 ans depuis le premier match de la ligue, une victoire 1-0 d’Arsenal sur Chelsea devant 2510 supporters au Tooting et au Mitcham FC.

Le voyage de croissance ultérieur du WSL a inclus une foule record de 38262 personnes participant à la victoire 2-0 d’Arsenal contre Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium la saison dernière.

Ayant été une structure semi-professionnelle de huit équipes en 2011, la ligue, qui compte désormais 12 clubs, est devenue entièrement professionnelle en 2018.

Barclays – également sponsor du Hall of Fame – devenant son sponsor principal avant le dernier mandat.

.

Arsenal a affronté Chelsea lors du premier match WSL en 2011

Le mois dernier, la FA a annoncé un nouvel accord de diffusion qui verra les matchs du WSL diffusés sur Sky Sports et BBC One and Two au cours des trois prochaines campagnes, tandis que les clubs de la division – et du championnat féminin – recevront une partie des revenus.

Simmons, la directrice du jeu professionnel féminin de la FA, a déclaré à Sky Sports News: «Le jeu est méconnaissable d’où il était il y a 10 ans. Avant la WSL, le jeu était vraiment amateur et c’est maintenant une ligue féminine entièrement professionnelle et florissante – l’une des meilleures ligues au monde.

«Si vous envisagez la saison prochaine – le nouveau partenariat que nous avons avec Sky et la BBC, quelque 57 matchs en direct et l’opportunité d’avoir certains des plus grands publics de ce pays – ce sera l’une des ligues les plus regardées. , probablement après la Premier League.

«Nous avons eu des spectateurs records avant Covid. Nous avons hâte de récupérer les fans et de compter sur de grandes assistances.

.

Chelsea est le champion en titre de la WSL

«À certains égards, cela a dépassé les attentes que nous ayons maintenant ce qui est considéré comme l’une des meilleures ligues professionnelles féminines au monde.

«Nous devons continuer à augmenter nos revenus. Nous dépendons toujours de l’argent des clubs de football masculins et cela a été extrêmement important dans son développement.

«Nous devons continuer à augmenter notre audience, notre base de fans et nos revenus afin de pouvoir être sur de très bonnes bases pour l’avenir.

«Nous sommes dans plusieurs années loin d’être autonomes par nous-mêmes, mais les revenus augmentent à un rythme assez rapide maintenant. Nous avons fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années. »