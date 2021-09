La Super League féminine n’introduira pas le VAR malgré les critiques de la patronne de Chelsea, Emma Hayes, après la défaite d’Arsenal lors du match d’ouverture de la saison

in

L’arbitrage vidéo assistant ne sera pas mis en œuvre de si tôt dans la Super League féminine – malgré les appels de la patronne de Chelsea, Emma Hayes, pour son introduction.

Le patron des Blues a affirmé que les joueuses et les managers du football féminin se sentent comme des «citoyennes de seconde classe» en raison de l’absence de technologie dans le jeu.

Hayes veut VAR dans le football féminin dès que possible

Ses commentaires sont intervenus après que son équipe ait été victime d’un but controversé de Beth Mead, qui semblait hors-jeu, lors de leur défaite 3-2 à Arsenal dimanche.

Cependant, il est entendu que la Football Association n’a pas l’intention de mettre en œuvre la technologie vidéo de si tôt en raison de problèmes logistiques.

Compte tenu de la large couverture télévisée reçue lors du week-end d’ouverture de la WSL, Hayes pense que le football féminin doit évoluer avec son temps.

Elle a déclaré : « En mettant notre produit sur Sky, les gens se posent la question, pourquoi n’y a-t-il pas de VAR ?

.

Arsenal a battu Chelsea dimanche lors de son match d’ouverture de la WSL

“Nous vendons notre jeu à découvert – nous nous sommes habitués à la technologie VAR et à la ligne de but, donc j’ai l’impression de ne pas l’avoir dans le football féminin, je me sens comme des citoyens de seconde classe.”

Le problème est que les équipes de la WSL jouent dans des stades de la Ligue nationale – comme West Ham à Dagenham & Redbridge – qui ne peuvent pas accueillir le VAR.

Il est entendu que le coût de son installation serait trop élevé dans tous les clubs à ce stade du développement du football féminin.