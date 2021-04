La Super League génère de l’animosité

19/04/2021 à 22:44 CEST

C’est, sans aucun doute, la bombe de la semaine et probablement de l’année. La Super Ligue européenne Il a été créé pour changer le monde du football, et il a réussi, même sans être mis en œuvre.

Pour l’instant, il a divisé le monde du football entre les partisans de la Super League et les réticents à sa création.

Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur opinion sur la question, mais aussi officiellement par les clubs, les organisations nationales et internationales, les gouvernements, etc.

La UEFA, comme le plus lésé par la décision, a été l’un des premiers à réagir main dans la main avec son président, Aleksander ceferin, qui a déjà menacé les clubs membres et les joueurs de ne pas participer, par exemple à Coupe d’Europe ou du monde, et a évalué le projet comme “honteux et égoïste”. La FIFA l’a également condamné et a montré sa “désapprobation d’une ligue européenne fermée et éclatée”.

Plus tard, Jesper Moller, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de la Fédération danoise, a avancé une éventuelle exclusion de trois des quatre classées pour les demi-finales actuelles des Champions: Chelsea, Manchester City et le Real Madrid.

Mais aussi les Fédérations et les ligues nationales sont venues au pas. Le Belge, le Portugais, l’Italien, l’Anglais, le Français ou l’Espagnol, aussi bien par les voies officielles que par son président, Javier Tebas, se sont montrés face à une compétition “sécessionniste et élitiste”. Le même message a été signé par la majorité des clubs espagnols qui ne font pas partie de la Super League.

Le Gouvernement espagnol, contre

le Gouvernement d’Espagne s’est entretenu avec les parties impliquées et a demandé au Real Madrid, au FC Barcelone et à l’Atlético de parler pour trouver une solution au conflit existant.

L’angleterre, Boris Johnson Il a dit qu’il essaierait de faire “tout ce qu’il peut” pour empêcher le projet de Super League européenne de football “d’aller de l’avant”, et le Prince Guillermo, membre de la maison royale et également président de la fédération anglaise de football, a appelé à la protection de la communauté du football.

Mario Draghi, Premier ministre italien, a plaidé pour la défense des compétitions nationales et de la «fonction sociale» du sport.

Emmanuel Macron, du Palacio del Elíso, il a félicité “la position des clubs français en refusant de participer à un projet qui viole le principe de solidarité et de mérite sportif”.

En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán, s’est positionné en faveur de l’UEFA et de la FIFA “dans la défense de l’intégrité des championnats au niveau national ou européen”.

Le Bayern, le Borussia et le PSG résistent

Sur les 15 créateurs attendus, trois d’entre eux ont résisté en disant oui. Il s’agit de Bayern Munich, Borussia Dortmund et Paris Saint-Germainainsi que tous les autres clubs du championnat français et allemand.

Par des déclarations ou des déclarations, les trois clubs ont manifesté leur rejet et pour le moment ils ne feront pas partie des promoteurs.

“Le Bayern se félicite des réformes de la Ligue des champions car nous pensons que c’est la bonne étape pour le développement du football européen”, a-t-il déclaré. Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern.

le Port, classé jusqu’à la quatrième place de cette édition de la Ligue des champions, ne prendra pas une part du gâteau en tant qu’organisateur, et a également montré son rejet.

Footballeurs et dirigeants

Présidents, anciens présidents, joueurs, anciens joueurs … Peu sont restés silencieux.

David Berenstein, un ancien président de Manchester City, a déclaré qu’il avait “vraiment honte” du chemin que le club avait suivi. De l’autre côté de la ville, Alex Ferguson a commenté que la nouvelle compétition était «de partir de 70 ans de football européen».

Gary Lineker, pour sa part, il a utilisé Twitter pour exprimer son opinion, et a appelé les fans à essayer de «l’arrêter». Luis Figo l’a qualifié de “mouvement avide et insensible” et qu’il “signifierait un désastre”.

Gary Neville Il était le plus romantique en se souvenant de la véritable essence du football, lors d’une intervention commentant son match sur Sky Sports.

Wayne Rooney il ne voulait pas être trop mouillé, et a seulement dit qu’il espérait que «la pyramide du football anglais soit protégée».

Actif, Ander Herrera a été parmi les premiers à réagir contre la proposition, suivi de Mesut Ozil, Bruno Fernandes et Joao Cancelo. Les deux derniers, membres des équipes qui ont créé la Super League.

Au Liverpool il devait le vivre dans sa chair. Lors du match à Leeds, le club d’Ellen Road a préparé plusieurs messages destinés à leur rival, et clairement contre la Super League.

Jurgen Klopp, L’entraîneur de Liverpool, a nié à la fois son implication et celle des joueurs dans la décision, et a avoué être contre la Super League, comme il l’avait exprimé dans le passé Pep Guardiola, qui ne s’est pas encore positionné sur la question après l’annonce officielle.