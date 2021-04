“La Super League n’était pas le meilleur moyen de renégocier avec l’UEFA”

21/04/2021 à 16:22 CEST

Sport.es

Emili Rouseaud, l’ancien directeur du FC Barcelone a expliqué dans Esports COPE que la Super League ne lui semble pas la meilleure option pour résoudre les problèmes économiques du club: “Je pense que ce n’est pas la voie, mais cela pourrait être considéré comme un élément de négociation avec l’UEFA . C’était particulièrement important pour les clubs qui n’ont pas de propriétaires milliardaires et qui ont été laissés dans une situation complexe après la pandémie. “

Rouseaud rappelez-vous comment s’est déroulé le processus d’adhésion du Barça à la compétition: “Bartomeu Il nous a expliqué un peu en quoi consistait le projet. L’origine est une motivation économique car la répartition que l’UEFA a faite des revenus ne revient pas aux clubs qui génèrent le plus de revenus. Ils considéraient que les petits clubs avaient trop de pouvoir. Mais la solution doit être prise au sein de l’institution et non en créant une concurrence parallèle ».

Afin de Rossaud Il n’y a pas de cohérence dans une compétition où la compétition pour les mérites sportifs n’est pas encouragée: “Le Barça n’est en aucun cas intéressé à être dans cette dichotomie, avec une compétition qui semble” les riches contre les pauvres “”.

Il n’a pas critiqué le fait que Barcelone a suivi dans le sillage de Florentino Pérez: “Je pense que c’est une question de stratégie. Le Barça souhaite renégocier les revenus qu’il reçoit de l’UEFA. Il l’a dirigé Florentino Pérez mais vu que c’est fini, je préfère que le président du Barça ne se soit pas manifesté ».

Emili Rouseaud n’a pas précisé si Josep Maria Bartomeu J’ai voulu soumettre cette décision au vote de l’assemblée des membres délégués: “Toute décision qui peut affecter le club de manière importante doit toujours passer par l’assemblée des délégués, c’est une simple application des statuts du club.”