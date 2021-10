La Super League sera une compétition ouverte à tous les clubs

19/10/2021 à 23:19 CEST

Selon les informations de la ‘Cadena SER’, la Super League aurait changé ses statuts et aurait pour mission de faire une Super League pour les mérites sportifs, c’est-à-dire que les équipes qui y ont participé gagneraient leur place sur les terrains de jeu. Cela se terminerait, principalement, par l’une des grandes controverses qui avaient entouré la fondation du nouveau concours, à savoir que les fondateurs participaient toujours.

« La Super League européenne sera une compétition ouverte à tous les clubs européens dans laquelle il n’y aura pas de membres permanents ou de places fixes », a indiqué la station. Le ‘SER’ a eu accès aux documents que les fondateurs de la Super League préparent pour modifier le modèle de l’UEFA et il est question d’une reformulation des statuts de la compétition.

Ainsi, la Super League n’est plus fermée et même les fondateurs devront faire des mérites pour pouvoir la disputer. Toujours selon les informations, on ne sait pas encore si cette compétition comptera finalement une ou deux divisions. Bien sûr, si au final il y en a deux, les clubs joueront premier ou deuxième selon leurs mérites sportifs.

Laporta a déjà assuré dans une récente interview SPORT que la Super League pourrait subir des changements : « Il n’est pas garé, au contraire, il est toujours vivant et ouvert au dialogue avec tous les agents de footballC’est ainsi que nous travaillons avec la société qui a cette mission et la Juve, Madrid et le Barça sont là pendant que nous continuons à gagner toutes les procédures judiciaires. Continuez d’avancer pour obtenir la compétition la plus attrayante au monde