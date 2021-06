La super ligue à la manière de l’Euro 2021 : qui est le manager le mieux habillé ?

Il y a eu une révolution dans le football.

Non, la Super League européenne n’est pas de retour, c’est bien plus chic que ça. Les managers de football sont devenus des icônes de style, surpassant les joueurs. La classe de boss était autrefois divisée en deux types; la tribu des survêtements Tony Pulis et le costard Arsène Wengers. Maintenant, il y a une variété palpitante – il y a des coupes de cheveux de style pop star, et les gilets ont été remplacés par des vestes (c’est des vestes de chemise), et les fans surpris se demandent s’il est acceptable d’aimer les managers.

Il y a même eu des recherches sur l’effet de ce qu’ils portent. Une étude a révélé qu’historiquement, les managers portant des survêtements ont battu de justesse les équipes dirigées par des hommes en costume. Mais maintenant, il y a des cardigans, alors qu’est-ce que cela signifie dans ce jeu où les moindres ajustements peuvent faire toute la différence ? Voici comment les gestionnaires se mesurent…

Roberto Mancini

/ .

Roberto Mancini

LIRE LA SUITE

Marque déposée: Le blazer de gloire, par Armani

Ambiance: L’Italie est l’équipe la plus brillante du tournoi jusqu’à présent et, si vous voulez savoir pourquoi, ne cherchez pas plus loin que le style de leur équipe de touche. Ils sont habillés comme des professionnels de haut niveau, dans des vestes de costume Armani bleu-gris assorties. Il donne l’impression d’un front uni, versant à l’Euro le respect qu’il mérite. Roberto Mancini, le manager au bronzage permanent, est une figure de proue impressionnante, avec un long carré (ça a toujours été comme ça, ce n’est pas un look de cheveux adultes pandémiques) et un style expressif – il a de la présence, de l’autorité et ressemble à il s’y connaît dans une carte des vins. L’équipe a des vestes similaires mais sans cols, qui ont été controversées. Armani voulait qu’ils soient un hommage à Enzo Bearzot, l’entraîneur de l’équipe italienne vainqueur de la Coupe du monde 1982, mais les fans ont déclaré que cela les faisait ressembler à des chefs prêts à produire des pizzas. De toute façon, Mancini n’y participe pas. Lorsque le jeu commence, son blazer se détache pour qu’il puisse gesticuler librement, manches retroussées pour montrer sa montre Richard Mille (prix sur arrangement). Il contient de l’or blanc 18 carats et il a dit que cela montre qu’il sait que le temps est une ressource stratégique qui doit être gérée.

Pourquoi porte-t-il un bandage sur son autre poignet ? C’est étrangement mystérieux. Il donne également un bon style au repos, que ce soit en short de bain, exhibant son torse, ou avec un sweat à capuche bleu style années 80 – un clin d’œil à son apogée en jouant pour l’équipe génoise Sampdoria (google photos de lui alors, il ressemble à un proto-Paul Mescal). Son coéquipier de l’époque, Gianluca Vialli (on les appelait les jumeaux de but), est désormais à ses côtés, travaillant également pour l’équipe italienne dans un blazer assorti. Le seul endroit où il se laisse tomber, ce sont ses chaussures – de larges lacets décontractés à bout rond et élégants en bleu marine. Ils ressemblent au genre de chaussures que votre mère porterait pour soulager ses oignons. Il vaut mieux garder les photos de Bobby M recadrées à la taille.

Joachim Löw

/ .

Joachim Löw

Marque déposée: Sa coupe au bol à la Kelly Osbourne. Sa femme l’a-t-elle coupé pendant le confinement ? Il pense que c’est plus les Beatles. Il y a des rumeurs en Allemagne selon lesquelles il s’agit d’une perruque, mais il le nie, affirmant que la suggestion est « de la foutaise ».

Ambiance: Le style du manager allemand est d’une simplicité trompeuse – un autre signe que l’Angleterre devrait être en alerte lorsque nous affronterons notre vieil ennemi mardi. Vous pensez peut-être qu’il porte juste des t-shirts et ne fait donc aucun effort, mais ce sont des t-shirts impeccablement repassés et joliment coupés qui lui donnent l’air d’être un modèle pour une marque de mode scandinave, avec des baskets blanches Stan Smith. L’ensemble du look est sans tracas – clouer ses basiques de garde-robe normcore a libéré du temps pour se concentrer sur son équipe. Le Danois Kasper Hjulmand a une approche similaire (voir sa chemise blanche unie avec des cols de déclaration, déboutonnée dangereusement bas – drame scandinave en effet) Si Jogi, comme on l’appelle, a froid, il opte pour un cardigan ou un pull nonchalamment en bandoulière autour de son cou. Cela le fait ressembler à un préfet cool, en personnalisant son uniforme scolaire. Une fois, il portait un costume mais sans cravate – il est trop rock and roll pour ça. La seule cravate que l’on puisse imaginer qu’il porte est autour de sa tête, à 3h du matin sur un dancefloor, jouant de l’air guitar.

Roberto Martinez

/ PA

Roberto Martínez

Marque déposée: Accidentellement sur les sourcils tendance

Ambiance: D’Espagne, via un passage aidant Wigan à éviter la relégation, Roberto Martínez ressemble à la façon dont vous pourriez dessiner un entraîneur de football typique. Oui, il a fait l’effort de porter un costume-cravate mais ce n’est pas une déclaration de style. Il n’y a rien de tapageur dans son ensemble costume uni, chemise blanche et cravate. C’est en effet souvent un peu funèbre, même si son équipe fait partie des favorites. Sa tête est toujours bien rasée et il respire la rigueur professionnelle. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas un rire. Un éclat de couleur vient d’un bracelet d’amitié aux couleurs du drapeau belge – et ses sourcils donnent à son visage beaucoup de personnalité.

Luis Enrique

/ .

Luis Enrique

Marque déposée: Un entraîneur de mode

Ambiance: Sur le plan de la mode, ce renard argenté a une ambiance très « patron FTSE100 hors service sur le terrain de golf » – autrement connu sous le nom d’« argent » – dans ses polos et chinos Ralph Lauren. Pourtant, il y a des éclairs d’aventure d’un homme dont la devise est «être plus courageux que jamais» et qui court le Marathon des Sables – course de 155 milles sur six jours dans le désert du Sahara – pour le plaisir. Par exemple, les pantalons chino sont raccourcis – en ce qui concerne le football, un éclair de cheville est aussi extraordinaire qu’il l’aurait été dans l’Angleterre victorienne – et il a une bonne ligne dans le genre de baskets de mode qui sont plus souvent vues sur les podiums côté terrain : Nike à semelle épaisse ; chaussures à lacets adidas monochromes simples; un Stan Smith. Dans la mode comme dans la vie, il est son propre homme.

Gareth Southgate

/ PA

Gareth Southgate

Marque déposée: L’imperméable

Ambiance: Dans la frénésie de la Coupe du monde 2018, le look signature de Gaz a provoqué une augmentation de 35% des ventes de gilets chez M&S et a envoyé le style « chap » au courant dominant. Il a abandonné le costume trois pièces au profit d’un uniforme très « assistant du directeur régional » (ou, comme le dit un ami moins généreux « porteur haut de gamme »), principalement conçu par son pourvoyeur officiel pour ce tournoi, la mode masculine basée à Londres. marque, Percival. Les looks de pirogue comprenaient un costume de beau temps – un numéro gris léger, porté avec le tricot à col bleu marine de 109 £ de Percival – et la veste « Sherlock imperméable » à 199 £ qu’il a fait ses débuts lors du match dour (littéralement et métaphoriquement) de vendredi dernier. Si vous souhaitez vous habiller comme le gaffer, toute la gamme est disponible sur leur site internet.

Comme son football, Gaz le joue plutôt prudent. Nous aimerions le voir dans une couleur – peut-être une touche de rouge patriotique? Autre idée : le prodige anglais Phil Foden s’est teint les cheveux en blond platine pour ce tournoi – et si l’équipe gagne, le reste des garçons a promis de faire de même. Peut-être que Gaz pourrait s’engager aussi ?

Didier Deschamps

/ PISCINE/. via .

Didier Deschamps

Marque déposée: Masque bleu marine matchy-matchy

Ambiance: Deschamps préside un camp français fractionné et divisé – le crachat des attaquants de Giroud et Mbappe; Le retour controversé d’exil de Benzema à cause d’une sex tape – ce qui a obligé le gaffer à créer un plan de table pour garder les choses civiles pendant le dîner. Pas étonnant qu’il garde sa mode simple, alors: un costume bleu marine foncé avec des chemises bleu marine foncé, cet Euros également accessoirisé avec un masque facial assorti. Il sait que la couture envoie un message puissant et discret : avant la Coupe du monde 2018, l’équipe portait des costumes bleu marine du tailleur français Francesco Smalto pour leur photo d’avant-tournoi. Ils ont tout gagné. Coïncidence? Non! Néanmoins, sa forme soignée, ses cheveux gris soignés et sa petite taille – 1,74 m dans ses chaussettes – peuvent faire penser à un enseignant d’un manuel Encore Tricolore.