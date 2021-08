La superbe 1974 de Barry White continue

Si Barry White a eu un bon 1973, il a eu un incroyable 1974. Le Texan aux multiples talents avait travaillé dans l’ombre pendant des années avant son premier succès dans les charts en tant qu’écrivain, producteur et voix au téléphone sur le tube de Love Unlimited en 1972 “Walkin’ In The Rain With The One I Love”, qui a ouvert la porte à une énorme popularité en son propre nom. Le 3 août 1974, il était en route pour un autre smash avec “Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé.”

Écoutez le meilleur de Barry White sur Apple Music et Spotify.

White avait atteint le sommet du classement R&B en 1973 avec « I’m Gonna Love You Just A Little More Baby », une pop n°3 qu’il a suivie avec trois autres succès soul du Top 10. Pendant ce temps, il a enregistré son premier numéro pop aux États-Unis au début de 1974 sous les traits du Love Unlimited Orchestra, avec l’instrumental chargé de cordes “Love’s Theme”.

Maintenant, le public était impatient de chaque nouvelle sortie de White. Sur ce premier palmarès d’août, “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” a fait irruption dans le Billboard Hot 100, la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine à un impressionnant n ° 51. C’était le premier album le plus élevé du classement depuis des années, égalant le classement une semaine plus tôt pour “Then Came You” de Dionne Warwicke (avec son “e” supplémentaire intentionnel à l’époque) et les Spinners. En effet, le single de Barry avait plus de 40 places d’avance sur le prochain nouveau venu cette première semaine d’août, Stevie Wonder‘s « Vous n’avez rien fait. »

Barry succède à Slowhand

Sept semaines plus tard, « Can’t Get Enough of Your Love, Babe » figurait fièrement au sommet des charts américains, remplaçant Eric Clapton‘s “J’ai tiré sur le shérif.” Tout comme il s’agissait de la seule tête de liste des singles américains d’EC, le dernier en date de Barry était son n ° 1 américain sous son propre nom. Mais il est passé remarquablement près d’en faire deux d’affilée lorsque son suivi, “You’re The First, The Last, My Everything”, a passé deux semaines au n ° 2 en janvier 1975, tenu en tête par Elton Johnle remake de “Lucy In The Sky With Diamonds”. En guise de consolation, « You’re The First… » est devenu le numéro un des charts britanniques de White, alors que son règne se poursuivait à l’échelle nationale et internationale.

Achetez ou diffusez « Can’t Get Enough of Your Love, Babe » sur l’album de Barry White Can’t Get Enough.