La superbe séquence d’ouverture de Cowboy Bebop révélée par Netflix

in

La séquence de titres du live-action Cowboy Bebop de Netflix a été publiée. L’ouverture de l’adaptation très attendue de la série animée classique a été révélée lors de Tudum, l’événement virtuel des fans du géant du streaming.

La séquence reflète le style d’ouverture de l’anime emblématique, ce qui donne le ton au spectacle. Contre le thème musical emblématique Cowboy Bebop du compositeur Yoko Kanno, nous découvrons le casting de la série, avec des illustrations de style bande dessinée superposées, des panneaux de cadre, des silhouettes et divers clips étonnants de la série. Franchement, c’est tellement bon – et il y a tellement de choses là-dedans – que vous aurez presque certainement envie de le regarder une deuxième fois. Et peut-être un troisième. Découvrez-le ci-dessous :

Cowboy Bebop arrive sur Netflix le 19 novembre. L’émission était centrée sur un gang de chasseurs de primes intergalactiques qui voyagent dans l’espace à bord de leur vaisseau le Bebop et met en vedette John Cho (Searching) dans le rôle du chasseur de primes Spike Spiegel. Mustafa Shakir (Luke Cage) est le capitaine du Bebop Jet Black, avec Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom) dans le rôle de la chasseuse de primes amnésique Faye Valentine et Alex Hassell (The Boys) dans le rôle du tueur à gages Vicious. Vous pouvez consulter les premières images du spectacle ici.

L’anime original a été diffusé au Japon pendant 26 épisodes en 1998. En 2001, la série a fait ses débuts sur Adult Swim et à l’été 2001, Cowboy Bebop: The Movie est sorti.