La superbe victoire de Chelsea sur le Bayern Munich prépare la finale de la Ligue des champions féminine avec Barcelone

Chelsea est devenue la deuxième équipe anglaise à atteindre une finale de la Ligue des champions féminine en battant le Bayern Munich 4-1 à Kingsmeadow, leur donnant un triomphe 5-3 au total.

L’équipe d’Emma Hayes était traînée 2-1 au match aller la semaine dernière, mais la tête de Pernille Harder à la 84e minute et un quatrième très tardif de Fran Kirby ont réservé un rendez-vous à Göteborg avec Barcelone dans deux semaines.

Les as de Chelsea célèbrent à Kingsmeadow

Kirby avait mis Chelsea en tête avec un but annulé par une frappe époustouflante de Sarah Zadrazil mais Ji So-yun a rétabli l’avance avant la mi-temps.

Arsenal, championne en 2007, était la seule équipe anglaise précédente à atteindre une finale, tandis que Hayes est la première femme manager à en arriver là depuis que la compétition a été rebaptisée en 2009.

La victoire a également gardé Chelsea, qui avait perdu deux fois en demi-finale au cours des trois dernières années, avec une chance de doubler le club, l’équipe masculine également dans les quatre dernières.

L’équipe locale a bien commencé et a été récompensée par un beau but à la 10e minute, Kirby jouant un doublé habile avec Sam Kerr avant de placer le ballon dans le coin inférieur.

Le manager Hayes était ravi après le coup de sifflet final

Seul un excellent bloc de Jess Carter a empêché Lineth Beerensteyn d’égaliser cinq minutes plus tard, mais le Bayern était à égalité juste avant la demi-heure.

C’était un moment de vraie qualité de la part de Zadrazil, qui a récupéré le ballon à 25 mètres du but après qu’un corner avait été effacé, a pris une touche et l’a ensuite écrasé dans le coin supérieur.

Les visiteurs ont eu une chance en or de décrocher un précieux deuxième but à l’extérieur à la 38e minute lorsque Beerensteyn a remporté le ballon au milieu de terrain et a joué à Schuller, qui a tiré large.

Les joueurs ont célébré sauvagement après avoir effectué un beau retour contre le Bayern Munich

Deux minutes avant la pause, Chelsea est revenu devant grâce à Ji. Son coup franc a touché le mur du Bayern mais, lorsque le ballon lui est revenu, elle a lancé un tir devant Laura Benkarth et dans le coin inférieur.

Le Bayern a commencé la deuxième mi-temps avec une plus grande impulsion, mais une meilleure défense de Carter a gardé Chelsea en tête, et la tension a augmenté au fil des minutes.

Chelsea n’avait pas réussi à créer une autre opportunité claire jusqu’à la 84e minute, lorsque Harder a marqué de façon spectaculaire un troisième but pour les hôtes.

Un coup franc au premier poteau de Carter a attrapé le Bayern et Harder a piqué une tête dans le filet.

Il y avait encore du danger pour Chelsea, avec un but pour le Bayern suffisant pour changer le résultat.

Kirby, qui a marqué deux fois, célèbre avec son coéquipier Ji So-Yun

Kerr aurait dû marquer un autre à la pause et seule une défense désespérée a empêché les Allemands, avec le gardien Benkarth en avant, avant que la pause ne se termine avec Kirby se faufilant dans un filet vide.

Plus tôt, Barcelone a battu le Paris Saint-Germain 2-1 pour une victoire 3-2 au total. Tous les buts sont venus en première mi-temps. Lieke Martens a mis le Barça deux en avant, Marie-Antoinette Katoto en a rapidement retiré un mais l’équipe catalane a tenu bon.