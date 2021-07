la supercar hybride qui ouvre la voie

16/07/2021 à 21h50 CEST

McLaren n’est pas le seul constructeur britannique de supercars à pouvoir construire un hybride incroyablement rapide. Aston Martin a dévoilé une supercar nommée « Valhalla » qui combine un V8 de 4,0 litres fabriqué par AMG 740 ch avec un double système de moteur électrique de 201 ch pour produire des performances de premier ordre et des émissions réduites.

Le véhicule à deux portes peut atteindre 100 km/h en seulement 2,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h, mais vous pouvez également parcourir 14 kilomètres relativement maigres en mode électrique pur si vous pouvez vivre avec une vitesse de pointe de 128 .km/h.

La technologie électrique permet également de gagner du poids. Le Valhalla est doté d’une transmission à double embrayage à huit vitesses qui utilise le système hybride pour la marche arrière, éliminant ainsi le besoin d’une marche arrière conventionnelle.

Il comprend également une carrosserie en fibre de carbone relativement légère (1 500 kilos) et une maniabilité réglable pour que la voiture reste utilisable dans des rues moins que parfaites.

Aston commencera les livraisons de ces voitures fin 2023 à des prix compris entre 600 000 £ et 700 000 £ (702 000 € et 806 000 €) au Royaume-Uni, et ce sera rare – la société ne prévoit de produire des unités que pendant environ deux ans et demi. . . . Malgré sa courte durée de vie, ses spécifications de pointe ouvrira la voie aux futures supercars.