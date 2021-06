La Supercopa de España restera en Arabie saoudite jusqu’en 2029

in

Un accord entre la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et le royaume d’Arabie saoudite aurait été signé pour prolonger le séjour de la Supercopa de España jusqu’en 2029, selon 2Playbook.

L’accord initial a été signé en 2019 et devait durer jusqu’en 2022. Il aurait coûté environ 30 millions d’euros par saison à l’Arabie saoudite pour détenir les droits d’hébergement. La nouvelle extension pluriannuelle pourrait rapporter à la RFEF entre 240 et 320 millions d’euros sur la base de la valeur annuelle initiale de l’accord pour les huit prochaines saisons.

Alors que la finale 2020 s’est déroulée à Djeddah, l’édition de cette saison entre l’Athletic Bilbao et Barcelone a été maintenue en Andalousie en raison de la pandémie de COVID-19. 2Playbook rapporte que la RFEF a perdu plus de 4 millions d’euros en 2020 en raison de la pandémie, ce qui augmentera considérablement les fonds de l’organisation à l’avenir et la plupart des pertes financières subies.