La superficie cultivée en soja devrait augmenter de 5 à 7 % en Inde

Pathak a déclaré que la superficie cultivée en soja augmentera certainement dans le Maharashtra et le Rajasthan, mais qu’elle diminuera probablement dans une certaine mesure dans le Madhya Pradesh (MP).

La superficie plantée de soja devrait augmenter de 5 à 7 % dans tout le pays cette saison kharif malgré les spéculations sur le marché concernant la pénurie de semences. Les agriculteurs croisent cependant les doigts en raison de la rupture de la mousson et espèrent une reprise de la mousson pour assurer une bonne récolte.

Au cours de la saison kharif 2020, la culture du soja a eu lieu sur 120 lakh hectares et le rendement était d’environ 105 lakh tonne. Les prix record des graines oléagineuses pourraient inciter certains à renoncer à la culture de produits concurrents tels que le coton et les légumineuses, ont déclaré des responsables de l’industrie. Les prix du soja ont atteint un record de Rs 8 100 sur le National Commodity and Derivatives Exchange il y a quelques mois et se négocient actuellement à Rs 7 620 le quintal.

DN Pathak, directeur exécutif de la Soybean Processors Association of India (SOPA), a déclaré que la superficie cultivée pourrait augmenter de 5 à 7% sous réserve qu’il pleuve dans les cinq à six prochains jours. Il y a eu une pénurie de semences certifiées et elles se vendent à des prix élevés, mais les agriculteurs ont préparé leurs propres semences et il n’y a pas vraiment de pénurie sur le marché, a-t-il déclaré.

Pathak a déclaré que la superficie cultivée en soja augmentera certainement dans le Maharashtra et le Rajasthan, mais qu’elle diminuera probablement dans une certaine mesure dans le Madhya Pradesh (MP).

Plusieurs producteurs de soja du Madhya Pradesh ont déclaré que les semis de la culture kharif n’avaient même pas commencé dans 60% de la superficie, même deux mois après le début de la saison en raison de la pénurie de semences certifiées fournies par le gouvernement. Le Madhya Pradesh est le plus grand producteur de soja du pays et les graines de soja ne sont pas disponibles ou se vendent à des prix exorbitants (entre 10 000 et 12 000 Rs le quintal). Le ministre de l’Agriculture, le député Kamal Patel, a conseillé aux agriculteurs de ne pas cultiver la culture « déficitaire ». Au cours de la saison kharif actuelle, le gouvernement s’est fixé pour objectif de semer du soja sur 63,74 lakh hectares.

Au Maharashtra, le gouvernement a affirmé qu’il n’y avait pas de pénurie de graines de soja et que les semis battaient leur plein. Les hauts fonctionnaires du ministère de l’Agriculture ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune plainte concernant le réensemencement bien qu’il y ait eu une accalmie dans la mousson. Le Maharashtra cultive du soja sur environ 40 hectares de lakh.

Ajit Mulay, président de la Maharashtra State Seeds Association, a révélé qu’il y avait une pénurie mais que les entreprises ont fourni des semences conformément au plan de production. L’État exige au moins 32 quintaux de lakh de soja à des fins de semences chaque année. Le secteur privé représente plus de 80% des semences vendues sur le marché. Cette fois, le gouvernement a demandé aux entreprises de fournir des détails sur leurs stocks pour s’assurer qu’il n’y a pas de marché noir, ont déclaré des responsables. Le Madhya Pradesh et le Maharashtra constituent près de 89 % de la production de soja du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.