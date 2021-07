La superficie de légumineuses languit, alimentant les craintes d’une hausse des prix en novembre-décembre

in

La superficie cultivée en légumineuses était de 13,18 millions d’hectares tandis que la production était de 8,5 millions de tonnes pendant le kharif 2020-21.

La superficie cultivée en légumineuses continue de rester faible pendant la saison kharif actuelle, faisant craindre que le gouvernement n’ait recours à des mesures restrictives pour le commerce, telles que l’imposition de stocks à nouveau en novembre-décembre pour contrôler les prix de ces denrées alimentaires. Une hausse des prix des légumineuses avait contraint le gouvernement à imposer des limites de stock le 2 juillet, une mesure non conforme au concept de libre-échange adopté par lui car il a dilué l’Essential Commodities Act en juin 2020. La semaine dernière, il a assoupli les restrictions. un peu à cause de la protestation des commerçants.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, la superficie des légumineuses était en baisse de 10 % par rapport au niveau de l’année dernière, le 23 juillet. À moins que les superficies au Rajasthan et au Madhya Pradesh n’atteignent le niveau de l’année dernière, la production de légumineuses kharif du pays pourrait être durement touchée cette année, selon des sources commerciales mentionné. Le décrochage de la mousson depuis trois semaines a en effet affecté les semis de légumineuses, et la reprise après la reprise des pluies, semble inégale.

Les légumineuses ont un poids de 0,64 % dans l’indice des prix de gros (WPI) et de 2,95 % dans l’indice des prix à la consommation (IPC). L’inflation du WPI dans les légumineuses s’est légèrement atténuée à 11,49 % en juin contre 12,09 % le mois précédent. L’inflation des ventes au détail dans les « légumineuses et produits » s’est établie à 10,01 % le mois dernier, contre 9,39% en mai et est restée bien supérieure à l’inflation globale de l’IPC de 6,26%.

Les superficies de légumineuses au Rajasthan et au Madhya Pradesh, qui représentent une part combinée de 44 % de la superficie kharif « normale » des lentilles, étaient respectivement de 30 % et 23 %, inférieures à la période de l’année précédente, comme le 23 juillet. Pire, la deux autres grands États producteurs – le Maharashtra et le Karnataka – où la superficie des légumineuses kharif était plus élevée, ont maintenant été touchés par les inondations.

Comme une petite baisse de la production pourrait entraîner une hausse des prix des légumineuses, le gouvernement surveille constamment les progrès des semis pour s’assurer qu’ils atteignent au moins le niveau de l’année précédente, ont indiqué des sources. La superficie en légumineuses s’élevait à 8,73 millions d’hectares au 23 juillet contre 9,72 millions d’hectares il y a un an. Le Centre s’est fixé comme objectif d’atteindre une production de 9,82 millions de tonnes (MT) pour cette saison kharif.

« Si l’on se fie à la productivité de l’année dernière, la surface d’ensemencement doit augmenter de 1,5 million d’hectares pour atteindre la production ciblée, alors que la stratégie du gouvernement vise à obtenir moins de 0,5 million d’hectares de cultures intercalaires », a déclaré un responsable du gouvernement du Rajasthan, l’ajout de plus d’incitations devrait être donné aux agriculteurs pour augmenter la superficie.

Les précipitations de mousson au Rajasthan du 11 au 24 juillet étaient inférieures de 20 % à la moyenne sur longue période (LPA), tandis que dans la région occidentale de l’État produisant des légumineuses, les précipitations étaient de 4 % inférieures à la normale. La mousson a repris le 11 juillet après une interruption de trois semaines et a couvert tout le pays le 13 juillet.

“Nous avons des variétés de moong de courte durée d’une maturité de 52 à 60 jours qui sont normalement semées après le 15 juillet. Le déficit de semis au Rajasthan, au Madhya Pradesh et dans d’autres États sera couvert dans les prochaines semaines”, a déclaré NP Singh, directeur de Kanpur. basé à l’Institut indien de recherche sur les légumineuses (IIPR). La vague de sécheresse dans le Madhya Pradesh n’a pas affecté les cultures de légumineuses semées plus tôt lorsque les pluies étaient abondantes jusqu’à la troisième semaine de juin, a déclaré Singh.

Les cultures de légumineuses au Maharashtra peuvent être affectées car elles sont cultivées principalement dans les régions de Marathwada et Vidarbha où les précipitations de mousson étaient jusqu’à présent de 59 % et 11 % supérieures à la LPA, respectivement. Les parties nord du Karnataka, où sont cultivées les légumineuses, ont reçu 71% de pluies supérieures à la normale cette saison jusqu’au 24 juillet. Un champ gorgé d’eau pendant longtemps pourrait réduire le rendement, car les légumineuses n’ont pas besoin de pluies continues, ont déclaré les experts.

Pour Kharif 2021, le Centre met en œuvre un plan de Rs 82 crore pour distribuer gratuitement aux agriculteurs 20 27 318 mini-kits de semences, soit près de 10 fois plus que l’année dernière, afin d’augmenter la production et la productivité de tur, moong et urad. Les mini-kits à utiliser pour les cultures intercalaires devront être recouverts d’une superficie supplémentaire de 4,05 lakh hectares.

En outre, les cultures intercalaires avec les graines oléagineuses, la canne à sucre, le maïs et le coton et la couverture de surface supplémentaire, le gouvernement vise également à augmenter la productivité des légumineuses. Le traitement des semences au Rhizobium, l’application d’engrais sur la base des recommandations de la carte de santé des sols et l’amélioration à la chaux dans les sols acides sont quelques-unes des étapes envisagées pour augmenter le rendement, ont déclaré des responsables.

L’imposition d’une limite de stock le 2 juillet et valable jusqu’au 31 octobre a été l’une des rares mesures prises par le Centre depuis mai pour freiner les prix des légumineuses, en particulier sur les marchés de détail après une flambée des taux de mars à avril.

Les prix de gros de toutes les légumineuses (à l’exception du masur) ont chuté de 3 à 4 % au cours des deux derniers mois et les prix de détail ont chuté de 2 à 4 %, a annoncé le gouvernement le 19 juillet. Le prix de détail moyen de toute l’Inde de chana, tur et masur dal était de Rs 76, Rs 104 et Rs 85 le kg, respectivement le 24 juillet, selon les données du ministère de la Consommation.

Les prix de détail de l’urad et du moong sont respectivement de 105 Rs et 101 Rs/kg, à l’heure actuelle. Les importations de certaines légumineuses sont gratuites jusqu’au 30 novembre.

La baisse de la production d’arhar au cours de deux années consécutives 2014-15 et 2015-16 a entraîné une montée en flèche de ses prix de détail à plus de Rs 200/kg contre un niveau normal de Rs 80-90/kg. Certaines interventions majeures telles que l’augmentation de la MSP de 9% et l’augmentation de la superficie de semis, en particulier dans le Madhya Pradesh, ont entraîné une augmentation de la production d’arhar de plus de 90% pour atteindre 4,87 MT en 2016-17. Cependant, sa production dans les années suivantes n’a pas pu atteindre ce niveau.

Non seulement arhar, la production globale de légumineuses a augmenté de 42% en 2016-17, d’une année sur l’autre. Mais la croissance absolue de la production n’a été que de 11% entre 2020-21 et 2016-17, a déclaré SK Singh, un ancien scientifique agricole du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR). Les principaux facteurs de motivation des agriculteurs pour étendre les zones sont le bon prix de la récolte et un mécanisme d’achat assuré, a déclaré Singh.

