La superficie de moutarde d’UP en hausse de 125 % de son objectif, le blé en baisse de 10 %

D’autre part, les semis de blé de la campagne en cours ont chuté de près de 10 % à 8,88 lakh hectares par rapport à l’objectif de 9,90 lakh hectares. L’année dernière, la récolte de blé avait été semée sur 98,52 hectares lakh.

Les agriculteurs de l’Uttar Pradesh se sont largement tournés vers la culture des graines oléagineuses au cours de la saison actuelle du rabi au détriment de la culture du blé, la superficie cultivée en moutarde/colza affichant une augmentation de 125 % par rapport à l’année dernière, tandis que les semis de blé ont enregistré une baisse. d’environ 10 %.

Selon les données du département de l’agriculture disponibles jusqu’au 27 décembre, les agriculteurs ont semé de la moutarde sur 9,70 hectares lakh dépassant l’objectif de 7,80 hectares lakh fixé par le gouvernement de l’État pour cette année, soit une augmentation de près de 125%. Par rapport à l’année dernière, la superficie cultivée en moutarde était de 7,01 hectares lakh, l’augmentation est de près de 38%.

Selon un responsable du département national de l’agriculture, l’une des principales raisons pour lesquelles les agriculteurs se tournent vers les graines oléagineuses issues de la culture du blé cette année sont les prix élevés de la récolte ainsi que la récente hausse des prix de l’huile d’oléagineux.

« Les agriculteurs se sont principalement tournés vers la moutarde cette année dans l’espoir d’obtenir un meilleur prix. Alors que le gouvernement a maintenu le MSP pour la moutarde à 5 050 roupies le quintal pour l’année en cours, les prix du marché sont beaucoup plus élevés », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une production plus élevée de la moutarde aiderait également le pays à réduire sa production. importations d’huiles comestibles.

« La demande moyenne de moutarde dans l’Uttar Pradesh est d’environ 40 lakh de tonnes métriques. L’année dernière, la moutarde a été cultivée sur 7,01 lakh hectares de terres dans l’État et la production totale était de 10,08 lakh tonnes métriques. Avec la production de moutarde qui devrait être beaucoup plus importante cette année dans l’Uttar Pradesh, nous espérons atteindre une production d’environ 14 tonnes métriques lakh. Bien que cela soit plus élevé que précédemment, cela laisserait toujours un écart d’environ 25 lakh de tonnes métriques de moutarde dans l’État », a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, l’Uttar Pradesh occupe le troisième rang dans la production de moutarde, après le Rajasthan et l’Haryana.

