La supériorité en ligne droite de Red Bull offrira-t-elle un doublé à domicile ? Cinq points de discussion pour le GP de Styrie · .

La vitesse supérieure de Red Bull en ligne droite a aidé Max Verstappen à remporter sa troisième victoire de la saison et pourrait aider les Autrichiens à faire le doublé à domicile à partir de ce week-end.

Voici les points de discussion pour la première des deux courses consécutives au Red Bull Ring – le Grand Prix de Styrie.

Mercedes peut-il déjouer Red Bull ?

Après trois victoires consécutives de Red Bull à Monaco, en Azerbaïdjan et maintenant au Grand Prix de France, ce n’est plus une simple hyperbole de Brackley de dire que la RB16B est la voiture à battre en F1. La dernière défaite de Mercedes les a laissés abasourdis, mais une lacune qu’ils peuvent identifier est un déficit de vitesse en ligne droite par rapport à la voiture Red Bull à moteur Honda.

Suite à l’introduction de nouveaux tests difficiles pour barrer les « ailes flexibles » vues lors des manches précédentes, Red Bull a choisi d’utiliser une configuration rognée en France. Les trois longues lignes droites du Red Bull Ring offrent la possibilité de profiter à nouveau du même avantage. Mercedes a choisi de ne pas retirer l’appui de sa voiture la dernière fois, mais ils n’auront peut-être pas le choix ce week-end.

La bataille de Ferrari pour être en tête du milieu de terrain

Le GP de France a été une épreuve pour le rythme de FerrariFerrari à Monaco et Bakou n’a pas nécessairement montré où se situe vraiment l’équipe dans la hiérarchie, comme ils tenaient à le souligner à l’époque. Les pole positions consécutives ne se poursuivront probablement jamais après que la F1 ait quitté les circuits urbains – mais à quel point l’équipe est tombée au Paul Ricard, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr terminant en dehors des points, était dramatique.

En comparaison, McLaren – qui avait semblé éprouver des difficultés lors des séances de vendredi et même lors des qualifications – a pu s’adjuger avec confiance le « meilleur du reste » de la course, avec une cinquième et une sixième place.

Guillaume Dezoteux, responsable de la performance des véhicules d’AlphaTauri a admis qu’il était “surpris” par le développement. “Ferrari avait l’air solide vendredi, surtout sur le long terme”, a-t-il déclaré. “Ils [also] avait l’air assez fort en quali – OK, Carlos était plus rapide que nous, mais Leclerc était plus lent. Nous avons donc senti à court terme que nous étions à un rythme très similaire. Mais à long terme, nous pensions qu’ils iraient plus vite que cela.

« Et la McLaren est le contraire. En fait, nous étions légèrement plus rapides qu’eux sur le court terme et nous attendions un peu moins d’eux sur le long terme. Je pense que ce que nous avons vu, c’est un classement des bons employés à gérer les pneus et à quel point les voitures sont sévères sur les pneus, car évidemment vous avez des possibilités limitées d’adapter juste pour la course, vos stratégies de gestion des pneus. Donc McLaren a fait un meilleur travail, aussi simple que cela.

Verra-t-on la même chose ce week-end ? Avant la dernière course, Ferrari pensait que les températures plus fraîches profiteraient à sa voiture. Cela n’a pas fonctionné, ce qui est de mauvais augure pour leurs chances; le Grand Prix de Styrie devrait être couvert et Pirelli propose la même sélection de pneus que chez Paul Ricard, sans le composé C5 le plus tendre sur lequel Ferrari a trouvé son avantage.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Dommages au trottoir

Le Red Bull Ring a également des bordures punitivesAprès les séances d’essais de vendredi au Grand Prix de France, Mercedes et Red Bull ont exprimé leurs inquiétudes quant à la gravité des bordures au-delà des limites de la piste au deuxième virage. Après avoir examiné les trottoirs, cependant, le directeur de course Michael Masi les a laissés en place.

Il a expliqué les raisons de sa décision après le grand prix, soulignant que les trottoirs étaient exactement les mêmes en 2019 lors de la dernière course de F1 au Paul Ricard.

“Ils étaient à plus de deux mètres du bord de la piste”, a ajouté Masi, “il fallait donc être complètement hors de la piste pour entrer en contact avec eux.

“Et probablement le plus important, oui, ils ont été examinés vendredi soir, donc après la discussion lors de la réunion des pilotes, j’ai pu physiquement descendre au virage deux et tout jeter un coup d’œil [and] Je me suis assuré que tout était tout à fait correct.

Masi a fermement soutenu la nécessité d’imposer des limites de piste physiques à la limite du circuit. “Comme nous l’avons entendu à plusieurs reprises, en particulier cette année, à la fois de la part des chefs d’équipe et des pilotes, ils veulent des limites physiques et il y avait très clairement une limite physique.”

Le Red Bull Ring a un trottoir plus agressif, ce qui pourrait renouveler l’histoire d’amour-haine des équipes avec des limites de piste difficiles. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il y ait un compromis de la part du contrôle de course, car Masi a noté « qu’il n’y a eu aucun problème » lors de la course de dimanche.

Williams du pied arrière

Les choses s’améliorent à WilliamsWilliams a eu ce que George Russell a appelé « notre meilleure course que nous ayons jamais eue ensemble » à Paul Ricard, terminant 12e et devant une Ferrari, une Alpine et une AlphaTauri.

La lutte de l’équipe sur plusieurs saisons a été clairement documentée, et ils sont toujours à la recherche de leur premier point depuis 2019. Mais Russell a déclaré que leur performance au Grand Prix de France n’était pas due à la chance.

“Nous étions là sur le mérite, la voiture était bonne, nous avons fait fonctionner cette stratégie, vraiment bien gérée”, a-t-il déclaré. Sa 12e place a également aidé Williams à récupérer la neuvième place du championnat des constructeurs face à Haas, après quelques courses où l’attrition avait permis à l’équipe la plus lente de 2021 de terminer techniquement devant.

Si le Grand Prix de Styrie s’avère compliqué pour la gestion des pneumatiques, comme lors du Grand Prix de France, Williams pourrait enfin avoir une chance de mettre fin à sa sécheresse de points.

Collisions entre coéquipiers

La paire Haas doit rester propreLors de la course d’ouverture de la saison de l’année dernière en Autriche, les coéquipiers de Ferrari Leclerc et Sebastian Vettel ont pris contact. Quelques autres équipes ont eu des quasi-accidents avec leurs pilotes lors des dernières courses.

Lando Norris et Daniel Ricciardo de McLaren ont, pour la plupart, joué relativement bien les uns avec les autres depuis qu’ils sont devenus coéquipiers, y compris Ricciardo laissant Norris le dépasser à Imola. Cependant, les gants semblaient risquer de se détacher au Grand Prix de France lorsque Ricciardo a forcé Norris à le dépasser, ce qui n’a pas impressionné le jeune pilote.

Bien plus dramatiquement, la situation des coéquipiers entre Nikita Mazepin et Mick Schumacher semble se détériorer. Après un quasi-accident alarmant entre les deux à Bakou, ils ont de nouveau fini par se battre au Grand Prix de France avec Schumacher pas plus élogieux sur les actions de son coéquipier qu’il ne l’avait été au tour précédent.

Le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, a indiqué que sa patience avec de telles ébats commençait à s’user. “Pour le moment, où nous sommes en équipe, avec la voiture que nous avons, le seul adversaire avec lequel ils peuvent se battre est leur coéquipier”, a-t-il commencé, ajoutant: “La règle d’engagement est: ne faites pas ce genre de choses . Il n’y a pas d’autre règle.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix de Styrie ?

Si vous vous rendez en Autriche pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix de Styrie ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :